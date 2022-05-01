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https://arabic.sputniknews.com/20220501/خبير-صيني-يصف-أقسى-رد-لروسيا-على-العقوبات-الغربية-1061779085.html
خبير صيني يصف "أقسى" رد لروسيا على العقوبات الغربية
خبير صيني يصف "أقسى" رد لروسيا على العقوبات الغربية
وصف لين بوكيانغ، عميد معهد أبحاث سياسة الطاقة الصيني، الرد الروسي بإيقاف إمدادات الغاز الروسي كرد لعدم الدفع بالعملة الروسية بأنه "الأقسى" على العقوبات... 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T12:49+0000
2022-05-01T12:49+0000
اقتصاد
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وبحسب المختص، فإن هذا يعني أن الشرط الذي سبق أن طرحه الجانب الروسي لدفع ثمن الغاز بالروبل "أصبح ساريا ويعتبر اليوم، بمثابة رد قاس على العقوبات الغربية.وفي الوقت نفسه، من أجل تحقيق الاستبدال الفعال للنفط الروسي وغاز الاتحاد الأوروبي، يجب زيادة الواردات الإضافية من قطر والولايات المتحدة، لكنهما لا يمتلكان بنية تحتية واسعة النطاق ومستقرة لنقل النفط والغاز مع أوروبا.وأضاف الخبير أن الولايات المتحدة لا تستطيع حل مشكلة نقص النفط والغاز في الاتحاد الأوروبي في المستقبل المنظور بسبب نقص البنية التحتية ومحدودية القدرات. وبحسب قوله، فإن نظام نقل الغاز الطبيعي المسال في أمريكا يعمل بالفعل، ولكن حتى في ظل هذه الظروف هناك نقص في سفن النقل.
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اقتصاد

خبير صيني يصف "أقسى" رد لروسيا على العقوبات الغربية

12:49 GMT 01.05.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив / الذهاب إلى بنك الصورصمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية
صمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив
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وصف لين بوكيانغ، عميد معهد أبحاث سياسة الطاقة الصيني، الرد الروسي بإيقاف إمدادات الغاز الروسي كرد لعدم الدفع بالعملة الروسية بأنه "الأقسى" على العقوبات الغربية.
وبحسب المختص، فإن هذا يعني أن الشرط الذي سبق أن طرحه الجانب الروسي لدفع ثمن الغاز بالروبل "أصبح ساريا ويعتبر اليوم، بمثابة رد قاس على العقوبات الغربية.

وأشار بوكيانغ في مقال لصحيفة "هوانكيو شيباو"، إلى أن الأزمة في أوكرانيا تسببت في تقلبات أكبر في سوق النفط والغاز الدولية، التي تضررت من جائحة فيروس كورونا. فعلى سبيل المثال، تغير هيكل سلسلة التوريد في سوق النفط والغاز الدولي، حيث بدأت موسكو في البحث عن قنوات جديدة لبيع موارد الطاقة هذه، وبدأ الاتحاد الأوروبي في محاولة جادة للتخلص من نفطه والاعتماد على الغاز في روسيا الاتحادية.

وفي الوقت نفسه، من أجل تحقيق الاستبدال الفعال للنفط الروسي وغاز الاتحاد الأوروبي، يجب زيادة الواردات الإضافية من قطر والولايات المتحدة، لكنهما لا يمتلكان بنية تحتية واسعة النطاق ومستقرة لنقل النفط والغاز مع أوروبا.
وأضاف الخبير أن الولايات المتحدة لا تستطيع حل مشكلة نقص النفط والغاز في الاتحاد الأوروبي في المستقبل المنظور بسبب نقص البنية التحتية ومحدودية القدرات. وبحسب قوله، فإن نظام نقل الغاز الطبيعي المسال في أمريكا يعمل بالفعل، ولكن حتى في ظل هذه الظروف هناك نقص في سفن النقل.
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