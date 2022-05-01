https://arabic.sputniknews.com/20220501/خبير-عسكري-الوضع-في-كردستان-العراق-معقد-وينذر-بأزمات--1061777019.html
خبير عسكري: الوضع في كردستان العراق معقد وينذر بأزمات
خبير عسكري: الوضع في كردستان العراق معقد وينذر بأزمات
قصفت المروحيات العسكرية التركية وبشكل عنيف، أمس السبت، مناطق شمال محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق يتخذ منها حزب العمال معاقل له، حسبما أفادت به وسائل إعلام... 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T11:22+0000
2022-05-01T11:22+0000
2022-05-01T11:22+0000
راديو
هموم عراقية
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خبير عسكري: الوضع في كردستان العراق معقد وينذر بأزمات
خبير عسكري: الوضع في كردستان العراق معقد وينذر بأزمات
من جهته أكد عضو لجنة العلاقات في حزب العمال الكردستاني كاوه شيخ موس، أمس السبت، لوكالة المعلومة، أن الجيش التركي واجه مقاومة عنيفة أجبرته على التراجع للخلف.وعن تطورات العملية العسكرية التركية شمالي العراق، يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك"، الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
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ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
راديو, هموم عراقية, аудио
خبير عسكري: الوضع في كردستان العراق معقد وينذر بأزمات
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قصفت المروحيات العسكرية التركية وبشكل عنيف، أمس السبت، مناطق شمال محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق يتخذ منها حزب العمال معاقل له، حسبما أفادت به وسائل إعلام عراقية.
من جهته أكد عضو لجنة العلاقات في حزب العمال الكردستاني كاوه شيخ موس، أمس السبت، لوكالة المعلومة، أن الجيش التركي واجه مقاومة عنيفة أجبرته على التراجع للخلف.
وعن تطورات العملية العسكرية التركية شمالي العراق، يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك"، الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:
إن مجريات الأحداث في إقليم كردستان مقلقة جدًا، وذلك بسبب ضعف قدرات الردع لدى الحكومة المركزية، وكذلك لضبابية وعدم وضوح موقف إقليم كردستان من تركيا ومسألة قيامها بقضم الأرض من خلال عملياتها العسكرية في شمال العراق، والتي تثير الكثير من علامات الاستفهام حول هذه العمليات وحقيقة كونها موجهة ضد حزب العمال الكردستاني، ذلك أن الكثير من أماكن العمليات العسكرية بعيدة عن تواجد حزب العمال الكردستاني.
وتابع الشريفي: "هناك نوع من الضمانات تبنتها تركيا تجاه إقليم كردستان، رغبة منها في تحقيق نوع من الاستثمار في مجال الغاز في ظل إشكالية الغاز الروسي، لذلك جاملت تركيا الإقليم وأعطته رسائل اطمئنان على أنها ستقوم بضرب حزب العمال الكردستاني وتؤمن خطوط نقل الغاز والنفط، وهذه الرسائل ستصل إلى مرحلة التطبيق وعندها سينشب خلاف بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والأتراك حول مسألة الاستقلال، ذلك أن الأكراد سيكونون أمام وجه آخر لتركيا وإيران إذا ما حاولوا الذهاب باتجاه الكونفدرالية".
وأضاف الشريفي: "الوضع في كردستان معقد وينذر بأزمات، على الرغم من وجود إشارات إيجابية دولية تجاه مشروع إقليم كردستان، وهذا ما دفع برئيس الإقليم إلى طرح مسألة الكونفدرالية، فهناك خلل في الحكومة المركزية العراقية لم تستطع معه من مواكبة النظام الفدرالي، وهذا ما دفع بالإقليم إلى تبني خيار الكونفدرالية، نتيجة لضعف حكومة بغداد في الدفاع عن الإقليم عسكريا وأمنيا وسياسيًا".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق