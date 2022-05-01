https://arabic.sputniknews.com/20220501/خبير-مقايضة-السلاح-مقابل-الغذاء-التي-تقوم-بها-أوكرانيا-تعني-نقل-المعارك-إلى-دول-الجوار-1061778949.html

خبير: مقايضة السلاح مقابل الغذاء التي تقوم بها أوكرانيا تعني نقل المعارك إلى دول الجوار

خبير: مقايضة السلاح مقابل الغذاء التي تقوم بها أوكرانيا تعني نقل المعارك إلى دول الجوار

قال الباحث في العلاقات السياسية والاستراتيجية، الدكتور فايز حوالة، إن مسألة المقايضة التي تقوم بها أوكرانيا مع رومانيا، السلاح مقابل الغذاء، هو نوع من التغطية... 01.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-01T12:47+0000

2022-05-01T12:47+0000

2022-05-01T12:47+0000

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وأشار حوالة في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، إلى أن هذا التصرفات وهذه المقايضات تعني أيضا نقل لجبهة المعركة إلى دول مجاورة مثل رومانيا أو بولندا، بحسب قوله.وأوضح أن رومانيا وبولندا تحديدا لأن بينها وبين أوكرانيا طرق برية هي الوحيدة التي تستطيع من خلالها الحصول على إمدادات بعد أن سيطر الجيش الروسي على الأجواء ودمر خطوط السكك الحديدية، لافتا إلى أن ذلك هو آخر ما تبقى أمام كييف.وأضاف حوالة أن أوروبا دخلت بالفعل على خط المعركة هي ودول الناتو التي تقدم أسلحة لأوكرانيا.وذكر أن دعم الغرب لأوكرانيا ليس جديدا فهو يعود إلى الانقلاب في عام 2014، مؤكدا أن ذلك انعكس على الأوضاع الاقتصادية في أوروبا في ضوء التضخم والتدهور الاقتصادي.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد صرحت، في وقت سابق، بأن أوكرانيا تسلم الغذاء يوميا إلى رومانيا مقابل الأسلحة، على الرغم من نقص الحصص الغذائية لسكانها.وأوضح أنه حتى الآن تم تسليم نحو 20 مليون طن من الحبوب والذرة والمحاصيل الزيتية والمواشي لرومانيا، وبالمقابل يتم استيراد أسلحة وذخائر أجنبية إلى أوكرانيا مقابل المنتجات الزراعية المحددة".

https://arabic.sputniknews.com/20220430/الدفاع-الروسية-تكشف-أن-أوكرانيا-تقايض-الغذاء-بالسلاح-مع-رومانيا-رغم-جوع-السكان-1061768334.html

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