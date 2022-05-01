https://arabic.sputniknews.com/20220501/دخول-طائرتين-نفاثتين-من-الصين-إلى-منطقة-تحديد-الدفاع-الجوي-التايوانية-1061786436.html

دخول طائرتين نفاثتين من الصين إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية

دخول طائرتين نفاثتين من الصين إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية

ذكرت وزارة الدفاع الوطني في تايوان، دخول طائرتين من طراز "سوخوي سو-30" تابعتين للقوات ‏الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي... 01.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-01T20:23+0000

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وأضافت أن عمليات التوغل وقعت، أمس السبت، على ارتفاع 9800 متر شمال شرقي جزيرة دونغشا في القطاع الجنوبي الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي، وفقا لوكالة أنباء "ANI" الهندية.كما أفادت الوزارة وفقا للوكالة بأنه في كلتا الحالتين، عادت الطائرات الصينية بعدما أرسل الجيش التايواني طائرة، وأصدر تحذيرات لاسلكية، ونشر أنظمة صواريخ دفاع جوي لتعقبها.ومنطقة تحديد الدفاع الجوي تمتد إلى ما وراء المجال الجوي للبلد، حيث يطلب مراقبو الحركة الجوية من الطائرات القادمة تعريف نفسها.وتزعم بكين سيادتها الكاملة على تايوان، التي تضم ما يقرب من 24 مليون شخص، وتقع قبالة الساحل الجنوبي الشرقي من البر الرئيسي للصين.في سياق متصل، أشار تقرير إعلامي، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر مطلعة على وجود محادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لتعزيز التعاون لتقليل احتمالية نشوب حرب أمريكية مع الصين بسبب "تهديد لتايوان".فبحسب تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز"، فإن محادثات بدأت في أوائل مارس/آذار، عندما عقد كورت كامبل، منسق مجلس الأمن القومي لشؤون المحيطين الهندي والهادئ في مجلس الأمن القومي الأمريكي، ولورا روزنبرغر، المتحدثة البارزة باسم مجلس الأمن القومي في الشأن الصيني، اجتماعا مع ممثلين بريطانيين في تايوان، بحسب المصادر.وأشارت المصادر إلى أنه خلال الاجتماع، ناقش الطرفان إجراءات لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المتحدة وتايوان، فضلا عن قضايا "تعزيز الاحتواء في آسيا". بالإضافة إلى ذلك، أثيرت مسألة الدور الذي ستلعبه المملكة المتحدة إذا "وجدت الولايات المتحدة نفسها في حرب مع الصين على تايوان".

https://arabic.sputniknews.com/20220416/تايوان-تهديدات-الصين-لن-تؤدي-إلا-إلى-زيادة-الدعم-للجزيرة-1061259336.html

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