https://arabic.sputniknews.com/20220501/شبيغل-الألمانية-سيتعين-على-الاتحاد-الأوروبي-إيقاف-الصناعة-من-أجل-التخلي-عن-الغاز-الروسي-1061773022.html

"شبيغل" الألمانية: سيتعين على الاتحاد الأوروبي إيقاف الصناعة من أجل التخلي عن الغاز الروسي

"شبيغل" الألمانية: سيتعين على الاتحاد الأوروبي إيقاف الصناعة من أجل التخلي عن الغاز الروسي

أشار تقرير إعلامي إلى أن الاتحاد الأوروبي سيتمكن من تحقيق أهداف ملء منشآت تخزين الغاز في حالة رفض ثلثي "الوقود الأزرق" من روسيا فقط في حالة فصل المؤسسات... 01.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-01T07:46+0000

2022-05-01T07:46+0000

2022-05-01T08:07+0000

اقتصاد

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وبحسب تقرير لصحيفة "شبيغل" الألمانية، فإن تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بأن أوروبا مستعدة لتعليق إمدادات الغاز الروسي في حالة رفض الدفع بالروبل، "أجمل من أن تكون حقيقية".وبالتالي، يشكك العديد من الخبراء في تأكيدات نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز، بأن الاتحاد الأوروبي سيكون قادرا على استبدال ثلثي إمدادات الغاز الروسي وملء مرافق التخزين الخاصة به بنسبة تصل إلى 80 في المئة بحلول نوفمبر/تشرين الثاني.وبافتراض خفض الإمدادات بنسبة 63 في المئة من روسيا لملء مرافق التخزين الأوروبية بحلول الأول من أغسطس/آب، يجب قطع جميع مصانع الصلب أو الكيماويات أو الأسمنت في الاتحاد الأوروبي من الغاز من الآن وحتى نهاية يوليو/تموز، ومحطات الطاقة التي تعمل بالغاز يجب أن تغلق تقريبا كل شهر يوليو. في الوقت نفسه، من أجل ملء منشآت التخزين بنسبة 80% بحلول الأول من نوفمبر، يجب تقييد إمدادات الغاز للصناعة مرة أخرى خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول.وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن رفض الاتحاد الأوروبي لحوالي 100 مليار متر مكعب من "الوقود الأزرق" الروسي لا يمكن تعويضه إلا بإمدادات غاز إضافية من خطوط الأنابيب من النرويج أو الجزائر أو أذربيجان، أو عن طريق زيادة أخرى في الغاز الطبيعي المسال (LNG). لذلك في الوقت الحالي، تستورد أوروبا كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال، لكن هذا المورد أصبح نادرا بالفعل.

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