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https://arabic.sputniknews.com/20220501/صحيفة-إيطالية-روسيا-نصبت-مصيدة-لليورو-1061781322.html
صحيفة إيطالية: روسيا نصبت "مصيدة" لليورو
صحيفة إيطالية: روسيا نصبت "مصيدة" لليورو
قالت صحيفة Il Giornale الإيطالية إن الاتحاد الأوروبي، بعد كل ما اتخذه من إجراءات بحق روسيا، يتحمل مخاطر مالية أكبر من التي تتحملها أمريكا في هذا الصدد لأنها لا... 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T14:41+0000
2022-05-01T14:41+0000
اقتصاد
العالم
روسيا
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وجاء في التقرير: "ضعف اليورو كعملة للتجارة الدولية لأن روسيا لم تعد تستخدمه كبديل للدولار".ويعتقد كاتب التقرير أن اليورو الآن "محاصر" ويعاني من التضخم، بسبب تشديد السياسة النقدية الأمريكية من ناحية، ومن ناحية أخرى بسبب روسيا.ذكرت الصحيفة الإيطالية أن روسيا قد نصبت "مصيدة" لليورو. على مدى شهر ونصف، حيث تراجعت العملة الأوروبية مقابل الروبل الروسي بأكثر من 45%. وعزز الدولار مراكزه مقابل اليورو، باعتباره دوره ثانوي، وهذا ما أضعف اقتصاد الاتحاد الأوروبي.ويشرح كاتب التقرير من المسؤول عن سياسة الاتحاد الأوروبي غير المدروسة، فهو يعتقد أن الوضع غير الواضح فيما يتعلق بإمدادات الطاقة الإضافية، فضلاً عن إجراءات موسكو المناهضة للعقوبات، أدت إلى حقيقة أن العقوبات نفسها لها تأثير معاكس وتؤثر على المزيد من "أولئك الذين فرضوها".وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، استهدفت القطاع المالي والاقتصادي في البلاد، في محاولة لوقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي بدأت في 24 شباط/فبراير الماضي.وحدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، مهام تلك العملية والتي تتمثل في القضاء على عسكرية أوكرانيا والتوجهات النازية في هذا البلد، وحماية مواطني جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من القصف والهجمات المستمرة من جانب القوات الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220430/الدولة-لا-تساعدنا-إعلام-الفرنسيون-يشعرون-بالإرهاق-من-اللاجئين-الأوكرانيين-1061756814.html
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اقتصاد, العالم, روسيا

صحيفة إيطالية: روسيا نصبت "مصيدة" لليورو

14:41 GMT 01.05.2022
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ورقة نقدية من فئة الـ5000 روبل - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2022
© Alexey Sukhorukov
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قالت صحيفة Il Giornale الإيطالية إن الاتحاد الأوروبي، بعد كل ما اتخذه من إجراءات بحق روسيا، يتحمل مخاطر مالية أكبر من التي تتحملها أمريكا في هذا الصدد لأنها لا تعتمد على موارد الطاقة الروسية مثل أوروبا.
وجاء في التقرير: "ضعف اليورو كعملة للتجارة الدولية لأن روسيا لم تعد تستخدمه كبديل للدولار".
ويعتقد كاتب التقرير أن اليورو الآن "محاصر" ويعاني من التضخم، بسبب تشديد السياسة النقدية الأمريكية من ناحية، ومن ناحية أخرى بسبب روسيا.
ذكرت الصحيفة الإيطالية أن روسيا قد نصبت "مصيدة" لليورو. على مدى شهر ونصف، حيث تراجعت العملة الأوروبية مقابل الروبل الروسي بأكثر من 45%. وعزز الدولار مراكزه مقابل اليورو، باعتباره دوره ثانوي، وهذا ما أضعف اقتصاد الاتحاد الأوروبي.
لاجئون من ماريوبول في قرية بيزيمينويه في منطقة دونيتسك، أوكرانيا، حدود روسيا 24 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
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ويشرح كاتب التقرير من المسؤول عن سياسة الاتحاد الأوروبي غير المدروسة، فهو يعتقد أن الوضع غير الواضح فيما يتعلق بإمدادات الطاقة الإضافية، فضلاً عن إجراءات موسكو المناهضة للعقوبات، أدت إلى حقيقة أن العقوبات نفسها لها تأثير معاكس وتؤثر على المزيد من "أولئك الذين فرضوها".
وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، استهدفت القطاع المالي والاقتصادي في البلاد، في محاولة لوقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي بدأت في 24 شباط/فبراير الماضي.
وحدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، مهام تلك العملية والتي تتمثل في القضاء على عسكرية أوكرانيا والتوجهات النازية في هذا البلد، وحماية مواطني جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من القصف والهجمات المستمرة من جانب القوات الأوكرانية.
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Разрушенные здания на проспекте Мира в центре Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:35 GMT
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