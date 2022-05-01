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https://arabic.sputniknews.com/20220501/عمل-تخريبي-يتسبب-بانهيار-جزئي-لجسر-سكة-حديدية-في-منطقة-كورسك-1061781470.html
"عمل تخريبي" يتسبب بانهيار جزئي لجسر سكة حديدية في منطقة كورسك
"عمل تخريبي" يتسبب بانهيار جزئي لجسر سكة حديدية في منطقة كورسك
قال حاكم منطقة كورسك، رومان ستاروفويت، إن "الانهيار الجزئي لجسر السكة الحديدية في منطقة كورسك حدث نتيجة أعمال تخريب، وتم رفع قضية بذلك". 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T14:44+0000
2022-05-01T14:44+0000
روسيا
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وأضاف ستاروفويت، عبر قناته على "تلغرام": "للأسف، تم تأكيد المعلومات، لقد كانت عملية تخريب، فُتحت قضية جنائية، وستقوم سلطات التحقيق ومتخصصون من وكالات إنفاذ القانون بالتحقيق بمزيد من التفصيل".وفي وقت سابق، قال الحاكم إنه قد تم اكتشاف انهيار جزئي لهياكل الجسر على 67 كيلومترا، من بداية خط سكة حديد "سوجا سوسنوفي بور"، واقتصرت الأضرار على الماديات حيث لم يسجل وقوع ضحايا.وأعلنت وسائل إعلام صينية، يوم 28 أبريل/نيسان، عن اكتمال إنشاء الجزء الروسي من أول جسر للسكك الحديدية بين الصين وروسيا عبر نهر أمور، المعروف باسم نهر هيلونغجيانغ في الصين.ويربط الجسر الذي يبلغ معدل النقل السنوي المصمم له 21 مليون طن، بين مدينة تونغجيانغ في مقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرق الصين وبين بلدة نيجنلينينسكوي الروسية.بهذا الصدد، قال نائب رئيس الوزراء الروسي والمبعوث الرئاسي في المنطقة الفيدرالية للشرق الأقصى، يوري تروتنيف، إن روسيا والصين تجريان محادثات بشأن الافتتاح الكامل للجسر.
https://arabic.sputniknews.com/20220501/إعلام-القوات-الأوكرانية-تتزود-بالوقود-من-كازاخستان-ورومانيا-وأذرع-للاستخبارات-البريطانية-1061780339.html
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روسيا

"عمل تخريبي" يتسبب بانهيار جزئي لجسر سكة حديدية في منطقة كورسك

14:44 GMT 01.05.2022
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الذهاب إلى بنك الصورالقطارات في محطة سكة حديد "نوفوسيبيرسك - غلافني" في نوفوسيبيرسك
القطارات في محطة سكة حديد نوفوسيبيرسك - غلافني في نوفوسيبيرسك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2022
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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قال حاكم منطقة كورسك، رومان ستاروفويت، إن "الانهيار الجزئي لجسر السكة الحديدية في منطقة كورسك حدث نتيجة أعمال تخريب، وتم رفع قضية بذلك".
وأضاف ستاروفويت، عبر قناته على "تلغرام": "للأسف، تم تأكيد المعلومات، لقد كانت عملية تخريب، فُتحت قضية جنائية، وستقوم سلطات التحقيق ومتخصصون من وكالات إنفاذ القانون بالتحقيق بمزيد من التفصيل".
وفي وقت سابق، قال الحاكم إنه قد تم اكتشاف انهيار جزئي لهياكل الجسر على 67 كيلومترا، من بداية خط سكة حديد "سوجا سوسنوفي بور"، واقتصرت الأضرار على الماديات حيث لم يسجل وقوع ضحايا.
روس نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2022
إعلام: القوات الأوكرانية تتزود بالوقود من كازاخستان ورومانيا و"أذرع للاستخبارات البريطانية"
14:22 GMT
وأعلنت وسائل إعلام صينية، يوم 28 أبريل/نيسان، عن اكتمال إنشاء الجزء الروسي من أول جسر للسكك الحديدية بين الصين وروسيا عبر نهر أمور، المعروف باسم نهر هيلونغجيانغ في الصين.
ويربط الجسر الذي يبلغ معدل النقل السنوي المصمم له 21 مليون طن، بين مدينة تونغجيانغ في مقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرق الصين وبين بلدة نيجنلينينسكوي الروسية.
بهذا الصدد، قال نائب رئيس الوزراء الروسي والمبعوث الرئاسي في المنطقة الفيدرالية للشرق الأقصى، يوري تروتنيف، إن روسيا والصين تجريان محادثات بشأن الافتتاح الكامل للجسر.
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