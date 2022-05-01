https://arabic.sputniknews.com/20220501/عمل-تخريبي-يتسبب-بانهيار-جزئي-لجسر-سكة-حديدية-في-منطقة-كورسك-1061781470.html
"عمل تخريبي" يتسبب بانهيار جزئي لجسر سكة حديدية في منطقة كورسك
"عمل تخريبي" يتسبب بانهيار جزئي لجسر سكة حديدية في منطقة كورسك
قال حاكم منطقة كورسك، رومان ستاروفويت، إن "الانهيار الجزئي لجسر السكة الحديدية في منطقة كورسك حدث نتيجة أعمال تخريب، وتم رفع قضية بذلك". 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T14:44+0000
2022-05-01T14:44+0000
2022-05-01T14:44+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103729/07/1037290725_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7d085a6e04df7c5bca376b6e75b952b9.jpg
وأضاف ستاروفويت، عبر قناته على "تلغرام": "للأسف، تم تأكيد المعلومات، لقد كانت عملية تخريب، فُتحت قضية جنائية، وستقوم سلطات التحقيق ومتخصصون من وكالات إنفاذ القانون بالتحقيق بمزيد من التفصيل".وفي وقت سابق، قال الحاكم إنه قد تم اكتشاف انهيار جزئي لهياكل الجسر على 67 كيلومترا، من بداية خط سكة حديد "سوجا سوسنوفي بور"، واقتصرت الأضرار على الماديات حيث لم يسجل وقوع ضحايا.وأعلنت وسائل إعلام صينية، يوم 28 أبريل/نيسان، عن اكتمال إنشاء الجزء الروسي من أول جسر للسكك الحديدية بين الصين وروسيا عبر نهر أمور، المعروف باسم نهر هيلونغجيانغ في الصين.ويربط الجسر الذي يبلغ معدل النقل السنوي المصمم له 21 مليون طن، بين مدينة تونغجيانغ في مقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرق الصين وبين بلدة نيجنلينينسكوي الروسية.بهذا الصدد، قال نائب رئيس الوزراء الروسي والمبعوث الرئاسي في المنطقة الفيدرالية للشرق الأقصى، يوري تروتنيف، إن روسيا والصين تجريان محادثات بشأن الافتتاح الكامل للجسر.
https://arabic.sputniknews.com/20220501/إعلام-القوات-الأوكرانية-تتزود-بالوقود-من-كازاخستان-ورومانيا-وأذرع-للاستخبارات-البريطانية-1061780339.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103729/07/1037290725_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4785fd317d0cd7a713973a27ee823daa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
"عمل تخريبي" يتسبب بانهيار جزئي لجسر سكة حديدية في منطقة كورسك
تابعنا عبر
قال حاكم منطقة كورسك، رومان ستاروفويت، إن "الانهيار الجزئي لجسر السكة الحديدية في منطقة كورسك حدث نتيجة أعمال تخريب، وتم رفع قضية بذلك".
وأضاف ستاروفويت، عبر قناته على "تلغرام": "للأسف، تم تأكيد المعلومات، لقد كانت عملية تخريب، فُتحت قضية جنائية، وستقوم سلطات التحقيق ومتخصصون من وكالات إنفاذ القانون بالتحقيق بمزيد من التفصيل".
وفي وقت سابق، قال الحاكم إنه قد تم اكتشاف انهيار جزئي لهياكل الجسر على 67 كيلومترا، من بداية خط سكة حديد "سوجا سوسنوفي بور"، واقتصرت الأضرار على الماديات حيث لم يسجل وقوع ضحايا.
وأعلنت وسائل إعلام صينية، يوم 28 أبريل/نيسان، عن اكتمال إنشاء الجزء الروسي من أول جسر للسكك الحديدية بين الصين وروسيا عبر نهر أمور، المعروف باسم نهر هيلونغجيانغ في الصين.
ويربط الجسر
الذي يبلغ معدل النقل السنوي المصمم له 21 مليون طن، بين مدينة تونغجيانغ في مقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرق الصين وبين بلدة نيجنلينينسكوي الروسية.
بهذا الصدد، قال نائب رئيس الوزراء الروسي والمبعوث الرئاسي في المنطقة الفيدرالية للشرق الأقصى، يوري تروتنيف، إن روسيا والصين تجريان محادثات بشأن الافتتاح الكامل للجسر.