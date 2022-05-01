https://arabic.sputniknews.com/20220501/غازبروم-تصدير-الغاز-الروسي-إلى-الصين-ينمو-بنسبة-60-1061774515.html
"غازبروم": تصدير الغاز الروسي إلى الصين ينمو بنسبة 60%
"غازبروم": تصدير الغاز الروسي إلى الصين ينمو بنسبة 60%
ذكرت شركة "غازبروم" أن تصدير الغاز الروسي إلى الصين عبر خط أنابيب غاز سيبيريا مستمر في النمو، حيث نما في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان بنسبة 60%... 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T09:25+0000
2022-05-01T09:25+0000
2022-05-01T09:25+0000
روسيا
العالم
اقتصاد
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وقالت الشركة في بيان: "صادرات الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب غاز سيبيريا تتزايد بموجب عقد ثنائي طويل الأجل بين شركة غازبروم وشركة CNPC".وأضافت الشركة: "يتجاوز حجم عمليات التسليم في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022 نفس الفترة من العام الماضي بنحو 60%".يتم توريد الغاز الروسي إلى المنطقة عبر خط أنابيب باور أوف سيبيريا. وقد بدأت عمليات التسليم عبر خطوط الأنابيب في نهاية عام 2019 وفي عام 2020 بلغت 4.1 مليار متر مكعب.مع تقدم المشروع، من المخطط زيادة حجم عمليات التسليم سنويًا حتى الوصول إلى السعة السنوية للتصميم البالغة 38 مليار متر مكعب بحلول عام 2025. ومع مراعاة الاتفاقية الجديدة التي تم توقيعها في فبراير/شباط، يمكن أن تصل الطاقة الإجمالية للشحنات إلى الصين عبر طريق "الشرق الأقصى" إلى 48 مليار متر مكعب سنويًا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, اقتصاد
"غازبروم": تصدير الغاز الروسي إلى الصين ينمو بنسبة 60%
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ذكرت شركة "غازبروم" أن تصدير الغاز الروسي إلى الصين عبر خط أنابيب غاز سيبيريا مستمر في النمو، حيث نما في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان بنسبة 60% تقريبًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان: "صادرات الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب غاز سيبيريا تتزايد بموجب عقد ثنائي طويل الأجل بين شركة غازبروم وشركة CNPC".
وأضافت الشركة: "يتجاوز حجم عمليات التسليم في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022 نفس الفترة من العام الماضي بنحو 60%".
يتم توريد الغاز الروسي إلى المنطقة عبر خط أنابيب باور أوف سيبيريا. وقد بدأت عمليات التسليم عبر خطوط الأنابيب في نهاية عام 2019 وفي عام 2020 بلغت 4.1 مليار متر مكعب.
مع تقدم المشروع، من المخطط زيادة حجم عمليات التسليم سنويًا حتى الوصول إلى السعة السنوية للتصميم البالغة 38 مليار متر مكعب بحلول عام 2025. ومع مراعاة الاتفاقية الجديدة التي تم توقيعها في فبراير/شباط، يمكن أن تصل الطاقة الإجمالية للشحنات إلى الصين عبر طريق "الشرق الأقصى" إلى 48 مليار متر مكعب سنويًا.