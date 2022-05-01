https://arabic.sputniknews.com/20220501/قرقاش-زيارات-أردوغان-للسعودية-والإمارات-خطوة-إيجابية--1061777327.html
قرقاش: زيارات أردوغان للسعودية والإمارات خطوة إيجابية
قرقاش: زيارات أردوغان للسعودية والإمارات خطوة إيجابية
أشاد أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، بزيارات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات والسعودية، معتبرا أنها "خطوة إيجابية لصالح المنطقة". 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T11:30+0000
2022-05-01T11:30+0000
2022-05-01T11:30+0000
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
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جاء هذا في تغريدة نشرها المسؤول الإماراتي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، السبت.وكتب قرقاش: "زيارات الرئيس أردوغان للإمارات والسعودية الشقيقة وتبني نهج التواصل والتقارب خطوة إيجابية لصالح المنطقة ككل".وأضاف: "لا يجب أن نقبل بأن يبقى النظام الإقليمي مأزوما وعلينا أن نعزز الثقة ونبني الجسور ونحل المشاكل ونعمل معا نحو الاستقرار والازدهار المشترك".وكان الرئيس التركي قد اختتم زيارته التي استغرقت يومين في السعودية، استجابة لدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.وفي فبراير/ شباط الماضي، أجرى أردوغان زيارة إلى الإمارات هي الأولى من نوعها منذ نحو 10 سنوات.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم
قرقاش: زيارات أردوغان للسعودية والإمارات خطوة إيجابية
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أشاد أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، بزيارات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات والسعودية، معتبرا أنها "خطوة إيجابية لصالح المنطقة".
جاء هذا في تغريدة نشرها المسؤول الإماراتي
على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، السبت.
وكتب قرقاش: "زيارات الرئيس أردوغان للإمارات والسعودية الشقيقة وتبني نهج التواصل والتقارب خطوة إيجابية لصالح المنطقة ككل".
وأضاف: "لا يجب أن نقبل بأن يبقى النظام الإقليمي مأزوما وعلينا أن نعزز الثقة ونبني الجسور ونحل المشاكل ونعمل معا نحو الاستقرار والازدهار المشترك".
وكان الرئيس التركي
قد اختتم زيارته التي استغرقت يومين في السعودية، استجابة لدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وفي فبراير/ شباط الماضي، أجرى أردوغان زيارة إلى الإمارات هي الأولى من نوعها منذ نحو 10 سنوات.