https://arabic.sputniknews.com/20220501/قناة-السويس-تحقق-أعلى-إيرادات-شهرية-في-تاريخها-1061776025.html
قناة السويس تحقق أعلى إيرادات شهرية في تاريخها
قناة السويس تحقق أعلى إيرادات شهرية في تاريخها
أعلنت هيئة قناة السويس المصرية تحقيق أعلى إيرادات شهرية في تاريخ القناة، وصلت إلى 629 مليون دولار خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي. 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T10:49+0000
2022-05-01T10:49+0000
2022-05-01T10:49+0000
قناة السويس
أخبار مصر الآن
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جاء هذا في بيان صادر عن هيئة قناة السويس، ونشره مجلس الوزراء المصري على حسابه في موقع فيسبوك، اليوم الأحد.وذكر البيان أن القناة سجلت خلال أبريل أكبر حمولة صافية شهرية بإجمالي حمولات بلغ 114.5 مليون طن، لتتجاوز بذلك جميع الأرقام المسجلة سابقا.وأوضح البيان أن إيرادات القناة خلال الشهر الماضي، زادت 13.6% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، حين بلغت 553.6 مليون دولار.وكانت هيئة قناة السويس أعلنت، في وقت سابق، أنها سترفع رسوم العبور لعدد من فئات السفن ابتداءً من اليوم الأول من الشهر الجاري.وذكرت الهيئة أنها سترفع رسوم العبور الإضافية على ناقلات النفط الخام والمشتقات البترولية المحملة إلى 15% فوق الرسوم العادية، بعد أن كانت 5% في السابق.
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MIA „Rosiya Segodnya“
قناة السويس, أخبار مصر الآن
قناة السويس تحقق أعلى إيرادات شهرية في تاريخها
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أعلنت هيئة قناة السويس المصرية تحقيق أعلى إيرادات شهرية في تاريخ القناة، وصلت إلى 629 مليون دولار خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي.
جاء هذا في بيان صادر عن هيئة قناة السويس،
ونشره مجلس الوزراء المصري على حسابه في موقع فيسبوك، اليوم الأحد.
وذكر البيان أن القناة سجلت خلال أبريل أكبر حمولة صافية شهرية بإجمالي حمولات بلغ 114.5 مليون طن، لتتجاوز بذلك جميع الأرقام المسجلة سابقا.
وأوضح البيان أن إيرادات القناة خلال الشهر الماضي، زادت 13.6% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، حين بلغت 553.6 مليون دولار.
وكانت هيئة قناة السويس أعلنت، في وقت سابق، أنها سترفع رسوم العبور لعدد من فئات السفن ابتداءً من اليوم الأول من الشهر الجاري.
وذكرت الهيئة أنها سترفع رسوم العبور الإضافية على ناقلات النفط الخام والمشتقات البترولية المحملة إلى 15% فوق الرسوم العادية، بعد أن كانت 5% في السابق.