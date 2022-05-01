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قناة السويس تحقق أعلى إيرادات شهرية في تاريخها
قناة السويس تحقق أعلى إيرادات شهرية في تاريخها
أعلنت هيئة قناة السويس المصرية تحقيق أعلى إيرادات شهرية في تاريخ القناة، وصلت إلى 629 مليون دولار خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي. 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T10:49+0000
2022-05-01T10:49+0000
قناة السويس
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جاء هذا في بيان صادر عن هيئة قناة السويس، ونشره مجلس الوزراء المصري على حسابه في موقع فيسبوك، اليوم الأحد.وذكر البيان أن القناة سجلت خلال أبريل أكبر حمولة صافية شهرية بإجمالي حمولات بلغ 114.5 مليون طن، لتتجاوز بذلك جميع الأرقام المسجلة سابقا.وأوضح البيان أن إيرادات القناة خلال الشهر الماضي، زادت 13.6% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، حين بلغت 553.6 مليون دولار.وكانت هيئة قناة السويس أعلنت، في وقت سابق، أنها سترفع رسوم العبور لعدد من فئات السفن ابتداءً من اليوم الأول من الشهر الجاري.وذكرت الهيئة أنها سترفع رسوم العبور الإضافية على ناقلات النفط الخام والمشتقات البترولية المحملة إلى 15% فوق الرسوم العادية، بعد أن كانت 5% في السابق.
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قناة السويس, أخبار مصر الآن

قناة السويس تحقق أعلى إيرادات شهرية في تاريخها

10:49 GMT 01.05.2022
© AFP 2022 / -حاملة الطائرات البريطانية إتش إم إس كوين إليزابيث أثناء عبور قناة السويس المصرية في 6 يوليو 2021
حاملة الطائرات البريطانية إتش إم إس كوين إليزابيث أثناء عبور قناة السويس المصرية في 6 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2022
© AFP 2022 / -
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أعلنت هيئة قناة السويس المصرية تحقيق أعلى إيرادات شهرية في تاريخ القناة، وصلت إلى 629 مليون دولار خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي.
جاء هذا في بيان صادر عن هيئة قناة السويس، ونشره مجلس الوزراء المصري على حسابه في موقع فيسبوك، اليوم الأحد.
وذكر البيان أن القناة سجلت خلال أبريل أكبر حمولة صافية شهرية بإجمالي حمولات بلغ 114.5 مليون طن، لتتجاوز بذلك جميع الأرقام المسجلة سابقا.
وأوضح البيان أن إيرادات القناة خلال الشهر الماضي، زادت 13.6% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، حين بلغت 553.6 مليون دولار.
وكانت هيئة قناة السويس أعلنت، في وقت سابق، أنها سترفع رسوم العبور لعدد من فئات السفن ابتداءً من اليوم الأول من الشهر الجاري.
وذكرت الهيئة أنها سترفع رسوم العبور الإضافية على ناقلات النفط الخام والمشتقات البترولية المحملة إلى 15% فوق الرسوم العادية، بعد أن كانت 5% في السابق.
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