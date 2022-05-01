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https://arabic.sputniknews.com/20220501/قيادي-بحركة-فتح-يؤكد-أن-منفذ-هجوم-أرئيل-غير-منتم-لأي-فصيل-فلسطيني-1061779356.html
قيادي بحركة "فتح" يؤكد أن منفذ هجوم أرئيل غير منتم لأي فصيل فلسطيني
قيادي بحركة "فتح" يؤكد أن منفذ هجوم أرئيل غير منتم لأي فصيل فلسطيني
قال القيادي في حركة فتح الفلسطينية، الدكتور أيمن الرقب، إن الهجوم على مستوطنة أرئيل شمالي الضفة الغربية، والتي أسفرت عن مقتل حارس إسرائيلي، قام بها شباب... 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T13:06+0000
2022-05-01T13:06+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
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جاء ذلك ردا على فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، وزعم أن كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح، أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.وأكد الرقب في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن "الهجوم يعبر عن رد فعل فردي يقوم به الشباب الفلسطيني الذي ضاق بما يفعله الاحتلال، خاصة الاستفزازات الأخيرة في محيط الأقصى، كما ضاق أيضا بالفصائل واختلافاتها السياسية"، على حد قوله.واستبعد الرقب أن يتسبب ذلك في تصعيد إسرائيلي ضد الفصائل، لأن "الهجمات فردية وغير مؤثرة، وأنه ربما يكون هناك اتفاق غير معلن برعاية قطرية بين الفصائل والاحتلال بالتهدئة وعدم التصعيد".ومساء الجمعة الماضي، قُتل حارس أمن إسرائيلي عند مدخل مستوطنة أرئيل شمالي الضفة الغربية، في عملية إطلاق نار نفذها مسلحان يستقلان سيارة، قبل أن يفرا هاربين من المكان.وخلال الأسابيع الأخيرة، نفذ مسلحون فلسطينيون، بعضهم يحمل الجنسية الإسرائيلية عمليات دهس وطعن وإطلاق نار ضد إسرائيليين أسقطت قتلى وجرحى.وردت إسرائيل بتنفيذ عمليات اغتيال واعتقالات في الضفة الغربية بما في ذلك مدينة جنين.
https://arabic.sputniknews.com/20220501/الجيش-الإسرائيلي-يفرض-إغلاقا-شاملا-على-الضفة-الغربية-والمعابر-مع-غزة-1061776890.html
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

قيادي بحركة "فتح" يؤكد أن منفذ هجوم أرئيل غير منتم لأي فصيل فلسطيني

13:06 GMT 01.05.2022
© AP Photo / Ariel Schalit, Fileالشرطة الإسرائيلية تفتش الفلسطينيين عند باب دمشق لمدينة القدس القديمة قبيل صلاة الجمعة
الشرطة الإسرائيلية تفتش الفلسطينيين عند باب دمشق لمدينة القدس القديمة قبيل صلاة الجمعة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2022
© AP Photo / Ariel Schalit, File
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قال القيادي في حركة فتح الفلسطينية، الدكتور أيمن الرقب، إن الهجوم على مستوطنة أرئيل شمالي الضفة الغربية، والتي أسفرت عن مقتل حارس إسرائيلي، قام بها شباب فلسطينيون، مؤكدا أن المنفذ غير منتم للفصائل الفلسطينية.
جاء ذلك ردا على فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، وزعم أن كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح، أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.
وأكد الرقب في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن "الهجوم يعبر عن رد فعل فردي يقوم به الشباب الفلسطيني الذي ضاق بما يفعله الاحتلال، خاصة الاستفزازات الأخيرة في محيط الأقصى، كما ضاق أيضا بالفصائل واختلافاتها السياسية"، على حد قوله.
واستبعد الرقب أن يتسبب ذلك في تصعيد إسرائيلي ضد الفصائل، لأن "الهجمات فردية وغير مؤثرة، وأنه ربما يكون هناك اتفاق غير معلن برعاية قطرية بين الفصائل والاحتلال بالتهدئة وعدم التصعيد".
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2022
الجيش الإسرائيلي يفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية والمعابر مع غزة
11:19 GMT
ومساء الجمعة الماضي، قُتل حارس أمن إسرائيلي عند مدخل مستوطنة أرئيل شمالي الضفة الغربية، في عملية إطلاق نار نفذها مسلحان يستقلان سيارة، قبل أن يفرا هاربين من المكان.
وخلال الأسابيع الأخيرة، نفذ مسلحون فلسطينيون، بعضهم يحمل الجنسية الإسرائيلية عمليات دهس وطعن وإطلاق نار ضد إسرائيليين أسقطت قتلى وجرحى.
وردت إسرائيل بتنفيذ عمليات اغتيال واعتقالات في الضفة الغربية بما في ذلك مدينة جنين.
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Разрушенные здания на проспекте Мира в центре Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:35 GMT
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