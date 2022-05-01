https://arabic.sputniknews.com/20220501/كاسترو-عبد-الله-يأتي-الأول-من-أيار-وأغلبية-اللبنانيين-تحت-مستوى-خط-الجوع-وليس-الفقر-فقط-1061778159.html
كاسترو عبد الله: يأتي الأول من أيار وأغلبية اللبنانيين تحت مستوى خط الجوع وليس الفقر فقط
كاسترو عبد الله: يأتي الأول من أيار وأغلبية اللبنانيين تحت مستوى خط الجوع وليس الفقر فقط
يطل الأول من أيار هذا العام على اللبنانيين، وسط لوحة سوداوية تلف شعب لبنان من شماله إلى جنوبه، في ظل أسوأ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية تضرب البلاد، فمع... 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T12:04+0000
2022-05-01T12:04+0000
2022-05-01T12:04+0000
راديو
نافذة على لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/01/1061778133_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_0912151858761fa59018bef33e877eec.png
كاسترو عبدالله: يأتي الأول من أيار وأغلبية اللبنانيين تحت مستوى خط الجوع وليس الفقر فقط
كاسترو عبدالله: يأتي الأول من أيار وأغلبية اللبنانيين تحت مستوى خط الجوع وليس الفقر فقط
يقول رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:"التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/01/1061778133_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_5cdd0fccab29dddc468037f10225b111.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, نافذة على لبنان, аудио
كاسترو عبد الله: يأتي الأول من أيار وأغلبية اللبنانيين تحت مستوى خط الجوع وليس الفقر فقط
تابعنا عبر
يطل الأول من أيار هذا العام على اللبنانيين، وسط لوحة سوداوية تلف شعب لبنان من شماله إلى جنوبه، في ظل أسوأ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية تضرب البلاد، فمع اشتداد الأزمة وانهيار العملة المحلية ارتفعت معدلات الفقر والبطالة لأرقام قياسية، ولا بصيص أمل بعد يلوح في أفق حل أي أزمة من الأزمات.
يقول رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
يأتي الأول من أيار ونحن فعلا تحت مستوى خط الجوع وليس الفقر فقط، لإن 70 إلى 80 % من القوى العاملة في لبنان، هي عاطلة أو معطلة عن العمل، كما انعكست الأزمة بشكل سلبي على العاملين والموظفين في القطاع العام، وأصبحت رواتبهم لا تساوي شيئا، نتيجة انهيار القوة الشرائية، وتدني الأجور نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية".
وأشار عبد الله إلى أن كل هذا الانهيار نتيجة سياسات الحكومات المتعاقبة على مدى 33 سنة من إملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، وهذه الطبقة السياسية بأطرافها تعطل دور الدولة وتسعى لانهيار المؤسسات، حتى وصل الدين العام إلى أكثر من 120 مليار دولار".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..