https://arabic.sputniknews.com/20220501/كييف-تحضر-لاستفزاز-دموي-في-خاركوف-الكاظمي-التوصل-لتفاهمات-بين-الرياض-وطهران-بات-قريبا-1061780998.html

كييف تحضر لاستفزاز دموي في خاركوف... الكاظمي: التوصل لتفاهمات بين الرياض وطهران بات قريبا

كييف تحضر لاستفزاز دموي في خاركوف... الكاظمي: التوصل لتفاهمات بين الرياض وطهران بات قريبا

قال مدير المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، إن أوكرانيا تسلم الغذاء يوميًا إلى رومانيا مقابل الأسلحة، على الرغم من نقص... 01.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-01T14:33+0000

2022-05-01T14:33+0000

2022-05-01T14:33+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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كييف تحضر لاستفزاز دموي في خاركوف... الكاظمي: التوصل لتفاهمات بين الرياض وطهران بات قريبا كييف تحضر لاستفزاز دموي في خاركوف... الكاظمي: التوصل لتفاهمات بين الرياض وطهران بات قريبا

وأوضح أنه حتى الآن تم تسليم نحو 20 مليون طن من الحبوب والذرة والمحاصيل الزيتية والمواشي لرومانيا، وبالمقابل يتم استيراد أسلحة وذخائر أجنبية إلى أوكرانيا مقابل المنتجات الزراعية المحددة.وأضاف أن كييف تحضر لاستفزاز دموي كبير، باستهداف المدنيين الذين سيتم إجلاؤهم من مقاطعة خاركوف، لإلصاق التهمة بالجيش الروسي.وأوضح ميزينتسيف، أن وحدات من الجيش الأوكراني نصبت المدفعية قرب منطقة تسوبوفكا السكنية في خاركوف، لإطلاق النار على المدنيين أثناء إجلائهم على طول الممر الإنساني الممتد من خاركوف إلى الغرب.وأشار إلى أن هذا التصرفات وهذه المقايضات تعني أيضا نقل جبهة المعركة إلى دول مجاورة مثل رومانيا أو بولندا، بحسب قوله.الكاظمي يتحدث عن قرب التوصل لتفاهمات بين السعودية وطهرانقال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إن السعودية وإيران "تتعاملان مع ملف الحوار بمسؤولية عالية ووفق متطلبات الوضع الحالي للمنطقة".وأشاد الكاظمي بالأجواء السائدة في المباحثات الجارية بوساطة بغداد بين السعودية وإيران.وأعرب عن "ثقته بأن التفاهم بات قريبا بين البلدين"، مشيرا إلى أن لدى العراق مصلحة مباشرة في التوصل إلى تفاهمات بين دول المنطقة وتحقيق الاستقرار الإقليمي.وأضاف الفيلي أن هناك مؤشرات تدل على قرب التوصل إلى تفاهم ما وهو التهدئة على الساحة اليمنية، لافتا إلى أن بصمة إيران واضحة جدا في التهدئة الأخيرة خاصة بعد التصعيد الشديد الذي وصل لاستهداف شركة أرامكو السعودية.كتائب شهداء الأقصى تتبنى الهجوم على مستوطنة أرئيل شمالي الضفة الغربيةأعلنت كتائب "شهداء الأقصى" الجناح العسكري لحركة فتح، مسؤوليتها عن الهجوم على مستوطنة أرئيل شمالي الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل حارس أمن إسرائيلي.جاء ذلك بحسب مقطع فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، وأظهر شخصا ملثما يزعم تبني كتائب شهداء الأقصى للعملية.من جهته، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، أن "القوات الأمنية الإسرائيلية ألقت القبض على منفذي العملية"، مؤكدا أن "الحرب الإسرائيلية على الإرهاب طويلة".وأكد الرقب أن "الهجوم يعبر عن رد فعل فردي يقوم به الشباب الفلسطيني الذي ضاق بما يفعله الاحتلال، خاصة الاستفزازات الأخيرة في محيط الأقصى، كما ضاق أيضا بالفصائل واختلافاتها السياسية"، على حد قوله.

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