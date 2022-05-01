https://arabic.sputniknews.com/20220501/لم-نشهد-الأسوأ-من-كورونا-بيل-غيتس-يحذر-من-متغيرات-أشد-فتكا-وأكثر-قابلية-للانتقال-1061788121.html

‏"لم نشهد الأسوأ من كورونا"... بيل غيتس يحذر من متغيرات أشد فتكا وأكثر قابلية للانتقال

‏"لم نشهد الأسوأ من كورونا"... بيل غيتس يحذر من متغيرات أشد فتكا وأكثر قابلية للانتقال

حذر الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، من أن "العالم ربما لم يشهد أسوأ ما في جائحة فيروس "كورونا" ‏المستجد، وأن نوعا أكثر فتكا من الفيروس قد يظهر"‏‎.‎ 01.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-01T21:37+0000

2022-05-01T21:37+0000

2022-05-01T21:37+0000

فيروس كورونا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102095/42/1020954211_0:278:5337:3280_1920x0_80_0_0_6230054eb90415191e075bfd8710b376.jpg

وأكد مؤسس شركة "مايكروسوفت" إنه لا يريد أن يكون "كل شيء كئيبا"، بحسب تعبيره، ولكنه لفت إلى أن هناك "خطر بنسبة 5 بالمئة" من أن الوباء يمكن أن يزداد سوءا، وحث قادة العالم على إنفاق المزيد لزيادة الاستعداد للمخاطر التي تهدد الصحة.وقال غيتس، المعروف بأعماله الخيرية، في تصريحات لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية: "ما زلنا معرّضين لخطر هذا الوباء، الذي يولد متغيرا يكون أكثر قابلية للانتقال بل وأشد فتكا".ودعا بيل غيتس إلى تشكيل فريق من الخبراء، بتكلفة حوالي مليار دولار، ستديره منظمة الصحة العالمية، لاكتشاف الأوبئة في المستقبل والوقاية منها.وتأتي تصريحات بيل غيتس في الوقت الذي حث فيه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، البلدان على الحفاظ على مراقبة عدوى (كوفيد-19)، قائلا إن العالم "أعمى" عن كيفية انتشار الفيروس بسبب انخفاض معدلات الاختبار.وقال في مؤتمر صحفي بمقر وكالة الأمم المتحدة في جنيف: "في الوقت الذي تقلل فيه العديد من الدول الاختبارات، تتلقى منظمة الصحة العالمية معلومات أقل وأقل عن الإرسال والتسلسل".وأظهر تحليل بيانات من 50 دراسة، أن ما يقرب من نصف الأشخاص الذين يتعافون من فيروس "كورونا" المستجد ما زالوا يعانون من حالات ما بعد (كوفيد-19).يشار إلى أن بيل غيتس سبق له وأن حذر من التهديدات العالمية التي تشكلها الفيروسات، إذ زعم في خطاب ألقاه في عام 2015 أن العالم "ليس مستعدا للوباء القادم"، وأن الفيروسات وليس الحرب، تشكل أكبر خطر لوقوع "كارثة عالمية"، بحسب تعبيره.

https://arabic.sputniknews.com/20220423/إيلون-ماسك-يؤكد-صحة-تسريبات-بشأن-مخطط-بيل-غيتس-حول-شركته-تسلا-1061517292.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

فيروس كورونا, العالم