https://arabic.sputniknews.com/20220501/متصفح-إيدج-يتضمن-قريبا-شبكة-في-بي-إن-مجانية-للوصول-لكل-ما-هو-محظور-1061780847.html
متصفح "إيدج" يتضمن قريبا شبكة "في بي إن" مجانية... للوصول لكل ما هو محظور
متصفح "إيدج" يتضمن قريبا شبكة "في بي إن" مجانية... للوصول لكل ما هو محظور
كشفت تسريبات حديثة أن متصفح الإنترنت "إيدج"، التابع لشركة "مايكروسوف" الأمريكية، سيضيف ميزة جديدة من أجل زيادة قاعدة مستخدميه حول العالم. 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T14:47+0000
2022-05-01T14:47+0000
2022-05-01T14:47+0000
مجتمع
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ونشر موقع "ذا فيرج" صفحة دعم تشير إلى أن "إيدج" سيضيف خدمة "في بي إن" مجانية مدمجة بداخله، ويطلق عليها اسم "Edge Secure Network".وتقول "مايكروسوفت" في صفحة الدعم إن الأداة الجديدة ستقوم بتشفير اتصال المستخدمين بالإنترنت، كما ستوفر حماية لبياناتهم من مزود خدمة الإنترنت الخاص بهم، وكذلك لإخفاء مواقعهم، مما يجعل من الممكن وصولهم إلى الخدمات التي قد يتم حظرها في البلد الذي يعيشون فيه أو يزوره.لكن تقيّد خدمة "Edge Secure Network" من سيستخدمونه بـ1 غيغابايت فقد من استخدام البيانات شهريا، كما يستلزم من أجل تفعيلها هو امتلاك حساب على "مايكروسوفت"، مما قد يجعل من الصعب استخدامها كبديل لخدمة "في بي إن" مدفوعة الأجر، في حال السفر المتكرر.
https://arabic.sputniknews.com/20211116/مايكروسوفت-تحظر-حلا-بديلا-يسمح-لأصحاب-ويندوز-11-الهروب-من-استخدام-متصفحه-للإنترنت-إيدج-1050719444.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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مجتمع, منوعات
متصفح "إيدج" يتضمن قريبا شبكة "في بي إن" مجانية... للوصول لكل ما هو محظور
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كشفت تسريبات حديثة أن متصفح الإنترنت "إيدج"، التابع لشركة "مايكروسوف" الأمريكية، سيضيف ميزة جديدة من أجل زيادة قاعدة مستخدميه حول العالم.
ونشر موقع "ذا فيرج"
صفحة دعم تشير إلى أن "إيدج" سيضيف خدمة "في بي إن" مجانية مدمجة بداخله، ويطلق عليها اسم "Edge Secure Network".
وتقول "مايكروسوفت" في صفحة الدعم إن الأداة الجديدة ستقوم بتشفير اتصال المستخدمين بالإنترنت، كما ستوفر حماية لبياناتهم من مزود خدمة الإنترنت الخاص بهم، وكذلك لإخفاء مواقعهم، مما يجعل من الممكن وصولهم إلى الخدمات التي قد يتم حظرها في البلد الذي يعيشون فيه أو يزوره.
16 نوفمبر 2021, 12:51 GMT
لكن تقيّد خدمة "Edge Secure Network" من سيستخدمونه بـ1 غيغابايت فقد من استخدام البيانات شهريا، كما يستلزم من أجل تفعيلها هو امتلاك حساب على "مايكروسوفت"، مما قد يجعل من الصعب استخدامها كبديل لخدمة "في بي إن" مدفوعة الأجر، في حال السفر المتكرر.