https://arabic.sputniknews.com/20220501/مدرب-الأهلي-غاضبا-من-ينافسنا-على-لقب-الدوري-سنهزمه-1061771808.html
مدرب الأهلي غاضبا: من ينافسنا على لقب الدوري سنهزمه
مدرب الأهلي غاضبا: من ينافسنا على لقب الدوري سنهزمه
أكد المدير الفني للأهلي المصري، بيتسو موسيماني، استعداد فريقه القوي لمواجهة وفاق سطيف الجزائري المقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن منافسات نصف نهائي دوري... 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T03:45+0000
2022-05-01T03:45+0000
2022-05-01T03:45+0000
نادي الأهلي
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ودافع موسيماني عن أداء فريقه مشيرا إلى أن الفريق أدى بشكل جيد، ولكن الأزمة تكمن في إضاعة الفرص.وكان الأهلي تعادل أمس السبت مع سيراميكا كليوباترا بهدف، في الدوري المصري ليواصل نزيف النقاط، بعد الخسارة من المصري والتعادل أمام طلائع الجيش.وأرجع المدير الفني العقم التهديفي لفريقه إلى أن الفرق تلعب أمام الأهلي بـ 6 مدافعين. ولكنه استدرك أن "هذه خطة المنافس ولابد من احترامها، كما أننا سنعمل على تصحيح أخطاء لاعبينا".وبالنسبة للمنافسة على لقب الدوري المصري أشار إلى أن المشوار مازال طويلا، ولكنه اعترف بصعوبة الموقف بعد خسارة مبارة وتعادل اثنتين.وبدا الغضب على المدرب الجنوب أفريقي عندما سأل عن المنافس على لقب الدوري (الزمالك) ليرد قائلا، "من ينافسنا على لقب الدوري سنهزمه"، وفقا لموقع "كورة"
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الأهلي
مدرب الأهلي غاضبا: من ينافسنا على لقب الدوري سنهزمه
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أكد المدير الفني للأهلي المصري، بيتسو موسيماني، استعداد فريقه القوي لمواجهة وفاق سطيف الجزائري المقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن منافسات نصف نهائي دوري الأبطال.
ودافع موسيماني عن أداء فريقه مشيرا إلى أن الفريق أدى بشكل جيد، ولكن الأزمة تكمن في إضاعة الفرص
.
وكان الأهلي تعادل أمس السبت مع سيراميكا كليوباترا بهدف، في الدوري المصري ليواصل نزيف النقاط، بعد الخسارة من المصري والتعادل أمام طلائع الجيش.
وأرجع المدير الفني العقم التهديفي لفريقه إلى أن الفرق تلعب أمام الأهلي بـ 6 مدافعين. ولكنه استدرك أن "هذه خطة المنافس ولابد من احترامها، كما أننا سنعمل على تصحيح أخطاء لاعبينا".
وبالنسبة للمنافسة على لقب الدوري المصري أشار إلى أن المشوار مازال طويلا، ولكنه اعترف بصعوبة الموقف بعد خسارة مبارة وتعادل اثنتين.
وبدا الغضب على المدرب الجنوب أفريقي عندما سأل عن المنافس على لقب الدوري (الزمالك) ليرد قائلا، "من ينافسنا على لقب الدوري سنهزمه"، وفقا لموقع
"كورة"