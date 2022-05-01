https://arabic.sputniknews.com/20220501/مصر-تسجيل-هزة-أرضية-بقوة-47-درجة-شمالي-رفح-1061779221.html
مصر... تسجيل هزة أرضية بقوة 4.7 درجة شمالي رفح
مصر... تسجيل هزة أرضية بقوة 4.7 درجة شمالي رفح
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر تسجيل هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر شمالي البلاد. 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T13:01+0000
2022-05-01T13:01+0000
2022-05-01T13:01+0000
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وقال جاد القاضي رئيس المعهد إن محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت الهزة الأرضية على بعد 292 كيلومترا شمالي رفح في تمام الساعة 11 ودقيقتين و7 ثوان صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، بحسب موقع "مصراوي".وأوضح رئيس المعهد أن الهزة الأرضية وقعت على عمق 5.39 كيلومترا، وعلى دائرة عرض 33.90 درجة شمالا، وخط طول 34.39 درجة شرقا.وأشار إلى أنه لم يرد للمعهد ما يفيد بشعور المواطنين بهذه الهزة أو وقوع خسائر في الأرواح والمنشآت.
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أخبار مصر الآن
مصر... تسجيل هزة أرضية بقوة 4.7 درجة شمالي رفح
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أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر تسجيل هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر شمالي البلاد.
وقال جاد القاضي رئيس المعهد إن محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت الهزة الأرضية على بعد 292 كيلومترا شمالي رفح في تمام الساعة 11 ودقيقتين و7 ثوان صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، بحسب موقع "مصراوي"
.
وأوضح رئيس المعهد أن الهزة الأرضية وقعت على عمق 5.39 كيلومترا، وعلى دائرة عرض 33.90 درجة شمالا، وخط طول 34.39 درجة شرقا.
وأشار إلى أنه لم يرد للمعهد ما يفيد بشعور المواطنين بهذه الهزة أو وقوع خسائر في الأرواح والمنشآت.