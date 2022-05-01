https://arabic.sputniknews.com/20220501/نادال-يستنكر-استبعاد-اللاعبين-الروس-من-بطولة-ويمبلدون--1061782782.html
نادال يستنكر استبعاد اللاعبين الروس من بطولة "ويمبلدون"
نادال يستنكر استبعاد اللاعبين الروس من بطولة "ويمبلدون"
أدان لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال استبعاد لاعبي التنس الروس من بطولة ويمبلدون الدولية للتنس. 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T15:39+0000
2022-05-01T15:39+0000
2022-05-01T15:39+0000
رياضة
روسيا
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وفي مقابلة مع صحيفة "ماركا" الرياضية، اليوم الأحد، أعرب الفائز بعدة بطولات "غراند سلام" عن أسفه بشأن الموقف. وشدد نادال على أن "هذا غير عادل".وأدان الرياضي الإسباني رافائيل نادال، استبعاد لاعبي التنس الروس من ويمبلدون، قائلا: "ليس ذنبهم ما يحدث الآن في أوكرانيا".وفي وقت سابق، منع نادي "أول إنغلاند لون تنس" الرياضيين الروس والبيلاروسيين من المشاركة في بطولة ويمبلدون على خلفية الوضع في أوكرانيا.وفي 1 مارس/ آذار الماضي، قرر اتحاد لاعبي التنس المحترفين واتحاد التنس النسائي عدم حرمان الرياضيين الروس من حق المشاركة في المسابقات، فيما أشاروا إلى أنه "لا يمكن للروس المشاركة في البطولات إلا في وضع محايد"، فيما قال مصدر من اتحاد لاعبي التنس المحترفين: "ميدفيديف وخاتشانوف أجبرا على إزالة العلم الروسي من ملفاتهما الشخصية تحت التهديد بمنعهم من الجولة".
https://arabic.sputniknews.com/20220501/إعلام-القوات-الأوكرانية-تتزود-بالوقود-من-كازاخستان-ورومانيا-وأذرع-للاستخبارات-البريطانية-1061780339.html
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رياضة, روسيا
نادال يستنكر استبعاد اللاعبين الروس من بطولة "ويمبلدون"
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أدان لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال استبعاد لاعبي التنس الروس من بطولة ويمبلدون الدولية للتنس.
وفي مقابلة مع صحيفة "ماركا
" الرياضية، اليوم الأحد، أعرب الفائز بعدة بطولات "غراند سلام" عن أسفه بشأن الموقف. وشدد نادال على أن "هذا غير عادل".
وأدان الرياضي الإسباني رافائيل نادال، استبعاد لاعبي التنس الروس من ويمبلدون، قائلا: "ليس ذنبهم ما يحدث الآن في أوكرانيا".
وفي وقت سابق، منع نادي "أول إنغلاند لون تنس" الرياضيين الروس والبيلاروسيين من المشاركة في بطولة ويمبلدون على خلفية الوضع في أوكرانيا.
وفي 1 مارس/ آذار الماضي، قرر اتحاد لاعبي التنس
المحترفين واتحاد التنس النسائي عدم حرمان الرياضيين الروس من حق المشاركة في المسابقات، فيما أشاروا إلى أنه "لا يمكن للروس المشاركة في البطولات إلا في وضع محايد"، فيما قال مصدر من اتحاد لاعبي التنس المحترفين: "ميدفيديف وخاتشانوف أجبرا على إزالة العلم الروسي من ملفاتهما الشخصية تحت التهديد بمنعهم من الجولة".