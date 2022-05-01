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https://arabic.sputniknews.com/20220501/وفاة-شخص-وإصابة-6-آخرين-خلال-هبوط-صعب-لمروحية-مي-8-في-زابايكال-الروسية-1061774098.html
وفاة شخص وإصابة 6 آخرين خلال هبوط صعب لمروحية "مي-8" في زابايكال الروسية
وفاة شخص وإصابة 6 آخرين خلال هبوط صعب لمروحية "مي-8" في زابايكال الروسية
هبطت المروحية من طراز "مي-8" بصعوبة، اليوم الأحد، في مطار في إقليم زابايكال، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين، حسب خدمات الطوارئ في المنطقة. 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T09:08+0000
2022-05-01T09:08+0000
روسيا
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وقالت الخدمة: "توفي شخص وأصيب آخر في مطار موغو، نتيجة الهبوط الصعب لمروحية مي -8. واشتعلت النيران في المروحية عند الاصطدام بالأرض".وبحسب المعلومات الأولية، فإن المروحية تابعة لشركة الطيران الخاصة "موست أفيا". تم تحديد عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها. خدمات الطوارئ في الموقع.وأضافت الخدمة أن سبب الهبوط الصعب للمروحية قد يكون عطل فني في المروحية أو خطأ الطاقم.
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وفاة شخص وإصابة 6 آخرين خلال هبوط صعب لمروحية "مي-8" في زابايكال الروسية

09:08 GMT 01.05.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورمروحية هجومية من طراز مي-24 تابعة لقوات الجوية الفضائية الروسية خلال مهمة قتالية خلال عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، 28 فبراير 2022
مروحية هجومية من طراز مي-24 تابعة لقوات الجوية الفضائية الروسية خلال مهمة قتالية خلال عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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هبطت المروحية من طراز "مي-8" بصعوبة، اليوم الأحد، في مطار في إقليم زابايكال، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين، حسب خدمات الطوارئ في المنطقة.
وقالت الخدمة: "توفي شخص وأصيب آخر في مطار موغو، نتيجة الهبوط الصعب لمروحية مي -8. واشتعلت النيران في المروحية عند الاصطدام بالأرض".
وبحسب المعلومات الأولية، فإن المروحية تابعة لشركة الطيران الخاصة "موست أفيا". تم تحديد عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها. خدمات الطوارئ في الموقع.
وأضافت الخدمة أن سبب الهبوط الصعب للمروحية قد يكون عطل فني في المروحية أو خطأ الطاقم.
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