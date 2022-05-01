https://arabic.sputniknews.com/20220501/وفاة-شخص-وإصابة-6-آخرين-خلال-هبوط-صعب-لمروحية-مي-8-في-زابايكال-الروسية-1061774098.html
وفاة شخص وإصابة 6 آخرين خلال هبوط صعب لمروحية "مي-8" في زابايكال الروسية
وفاة شخص وإصابة 6 آخرين خلال هبوط صعب لمروحية "مي-8" في زابايكال الروسية
هبطت المروحية من طراز "مي-8" بصعوبة، اليوم الأحد، في مطار في إقليم زابايكال، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين، حسب خدمات الطوارئ في المنطقة. 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T09:08+0000
2022-05-01T09:08+0000
2022-05-01T09:08+0000
روسيا
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وقالت الخدمة: "توفي شخص وأصيب آخر في مطار موغو، نتيجة الهبوط الصعب لمروحية مي -8. واشتعلت النيران في المروحية عند الاصطدام بالأرض".وبحسب المعلومات الأولية، فإن المروحية تابعة لشركة الطيران الخاصة "موست أفيا". تم تحديد عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها. خدمات الطوارئ في الموقع.وأضافت الخدمة أن سبب الهبوط الصعب للمروحية قد يكون عطل فني في المروحية أو خطأ الطاقم.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
وفاة شخص وإصابة 6 آخرين خلال هبوط صعب لمروحية "مي-8" في زابايكال الروسية
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هبطت المروحية من طراز "مي-8" بصعوبة، اليوم الأحد، في مطار في إقليم زابايكال، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين، حسب خدمات الطوارئ في المنطقة.
وقالت الخدمة: "توفي شخص وأصيب آخر في مطار موغو، نتيجة الهبوط الصعب لمروحية مي -8. واشتعلت النيران في المروحية عند الاصطدام بالأرض".
وبحسب المعلومات الأولية، فإن المروحية تابعة لشركة الطيران الخاصة "موست أفيا". تم تحديد عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها. خدمات الطوارئ في الموقع.
وأضافت الخدمة أن سبب الهبوط الصعب للمروحية قد يكون عطل فني في المروحية أو خطأ الطاقم.