https://arabic.sputniknews.com/20220501/ولي-عهد-أبو-ظبي-يجري-مباحثات-مع-رئيس-وزراء-باكستان-1061774223.html
ولي عهد أبو ظبي يجري مباحثات مع رئيس وزراء باكستان
ولي عهد أبو ظبي يجري مباحثات مع رئيس وزراء باكستان
أجرى شهباز شريف رئيس وزراء باكستان، مباحثات مع ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، حول سبل تعزيز العلاقات وقضايا إقليمية ودولية. 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T09:12+0000
2022-05-01T09:12+0000
2022-05-01T09:12+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار باكستان
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وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية، اليوم الأحد، أن الجانبين بحثا "العلاقات التاريخية للبلدين وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".وأشارت الصحيفة إلى أن اللقاء جمع رئيس وزراء باكستان وولي عهد أبو ظبي، في قصر الشاطئ يوم السبت. وعبّر ولي عهد أبو ظبي عن دعم بلاده لأي خطوة نحو السلام والاستقرار في المنطقة.من جانبه شدد رئيس وزراء باكستان على حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع الإمارات في مختلف المجالات، والتشاور وتبادل وجهات النظر معها حول التطورات والمستجدات في المنطقة والعالم.وكان البرلمان الباكستاني قد أعلن، الشهر الماضي، انتخاب شهباز شريف رئيسا جديدا للوزراء خلفا لعمران خان.
https://arabic.sputniknews.com/20220429/رئيس-مجلس-القيادة-الرئاسي-اليمني-يصل-إلى-الإمارات-1061747017.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار باكستان
ولي عهد أبو ظبي يجري مباحثات مع رئيس وزراء باكستان
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أجرى شهباز شريف رئيس وزراء باكستان، مباحثات مع ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، حول سبل تعزيز العلاقات وقضايا إقليمية ودولية.
وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية
، اليوم الأحد، أن الجانبين بحثا "العلاقات التاريخية للبلدين وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".
وأشارت الصحيفة إلى أن اللقاء جمع رئيس وزراء باكستان وولي عهد أبو ظبي، في قصر الشاطئ يوم السبت. وعبّر ولي عهد أبو ظبي عن دعم بلاده لأي خطوة نحو السلام والاستقرار في المنطقة.
من جانبه شدد رئيس وزراء باكستان على حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع الإمارات في مختلف المجالات، والتشاور وتبادل وجهات النظر معها حول التطورات والمستجدات في المنطقة والعالم.
وكان البرلمان الباكستاني قد أعلن، الشهر الماضي، انتخاب شهباز شريف رئيسا جديدا للوزراء خلفا لعمران خان.