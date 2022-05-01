https://arabic.sputniknews.com/20220501/يوسف-الخال-يكشف-ملابسات-تسريب-صورة-لابنته-من-نيكول-سابا-فيديو--1061781874.html
يوسف الخال يكشف ملابسات تسريب صورة لابنته من نيكول سابا... فيديو
يوسف الخال يكشف ملابسات تسريب صورة لابنته من نيكول سابا... فيديو
كشف الفنان اللبناني، يوسف الخال، ملابسات تسريب صورة لابنته من زوجته الفنانة، نيكول سابا. 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T15:02+0000
2022-05-01T15:02+0000
2022-05-01T15:02+0000
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/01/1061781829_0:7:1282:728_1920x0_80_0_0_a1ac64c8545df8ca0f9a56418dc54430.jpg
وأوضح الخال خلال استضافته في برنامج "ليالي رمضان"، المذاع على فضائية "إم بي سي"، أمس السبت، أن الصورة قام هو بنشرها بالخطأ خلال احتفالية بعيد "الهالوين"، وذلك بعدما استفزته ابنته بشأن نشرها، لكنه سارع بحذفها هو وزوجته.وتابع يوسف الخال أنه قام بعد ذلك بنشر صورة لابنته تظهر بشكل صحيح، من أجل إرضاء فضول البعض، لكنه شدد أنه يرفض بشكل عام الكشف عن صور ابنته احتراما لخصوصيتها.وعن سبب عدم ظهورهما في عمل فني يجمعهما سويا، أكدت نيكول سابا في تصريحات لبرنامج "ليالي رمضان"، أنها تخاف من هذه الفكرة بسبب توقعات الجمهور، وتخشى أن يقدما عملا قد لا ينال إعجاب جمهورهما.وأضافت سابا أنها وزوجها يبحثان عن السيناريو المناسب والمخرج الذي يستطيع إظهار التناغم الموجود بينهما في الواقع.وعن السر وراء دوام زواجهما لمدة 11 عاما، أكدت نيكول سابا أن أهم شيء هو الحديث بصراحة بين الطرفين، خاصة حول الأشياء السلبية التي يجب كشفها باستمرار، بالإضافة إلى وجود غيرة على بعضهما، وليس من بعضهما.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/01/1061781829_0:0:1282:962_1920x0_80_0_0_d5dc27779cab013f528ccc85e9c6fc34.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, منوعات
يوسف الخال يكشف ملابسات تسريب صورة لابنته من نيكول سابا... فيديو
تابعنا عبر
كشف الفنان اللبناني، يوسف الخال، ملابسات تسريب صورة لابنته من زوجته الفنانة، نيكول سابا.
وأوضح الخال خلال استضافته في برنامج "ليالي رمضان"، المذاع على فضائية "إم بي سي"، أمس السبت، أن الصورة قام هو بنشرها بالخطأ خلال احتفالية بعيد "الهالوين"، وذلك بعدما استفزته ابنته بشأن نشرها، لكنه سارع بحذفها هو وزوجته.
وتابع يوسف الخال أنه قام بعد ذلك بنشر صورة لابنته تظهر بشكل صحيح، من أجل إرضاء فضول البعض، لكنه شدد أنه يرفض بشكل عام الكشف عن صور ابنته احتراما لخصوصيتها.
وعن سبب عدم ظهورهما في عمل فني يجمعهما سويا، أكدت نيكول سابا في تصريحات لبرنامج "ليالي رمضان"، أنها تخاف من هذه الفكرة بسبب توقعات الجمهور، وتخشى أن يقدما عملا قد لا ينال إعجاب جمهورهما.
وأضافت سابا أنها وزوجها يبحثان عن السيناريو المناسب والمخرج الذي يستطيع إظهار التناغم الموجود بينهما في الواقع.
وعن السر وراء دوام زواجهما لمدة 11 عاما، أكدت نيكول سابا أن أهم شيء هو الحديث بصراحة بين الطرفين، خاصة حول الأشياء السلبية التي يجب كشفها باستمرار، بالإضافة إلى وجود غيرة على بعضهما، وليس من بعضهما.