عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220501/5-أسباب-لتناول-الخيار-كل-يوم-1061772487.html
5 أسباب لتناول الخيار كل يوم
5 أسباب لتناول الخيار كل يوم
أحد أسباب تضمين الخيار في نظامك الغذائي اليومي هو أن هذه الخضار مفيدة لحماية الجسم من السرطان. 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T05:11+0000
2022-05-01T05:11+0000
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104283/47/1042834701_0:71:1920:1151_1920x0_80_0_0_49dad02d63cb18b31c2d0994ae4d3ff6.jpg
يعمل الخيار على ترطيب الجسم: يشير الأطباء دائمًا إلى أهمية شرب كمية كافية من الماء خاصة في الطقس الحار. لكن لا يجب أن يكون مصدر السائل هو المشروبات. يحتوي الخيار على 97٪ من الماء، مما يجعله مثاليًا لترطيب الجسم.تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان: يحتوي الخيار على قشور وبوليفينول، والتي ثبت أنها تقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان. وهذا ينطبق، على سبيل المثال، على سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم.توفر عظام قوية: الخيار غني بفيتامين K ، مما يساعد على توزيع الكالسيوم بشكل أفضل في الجسم - وهذا بدوره يحافظ على كثافة العظام، ويقينا من الكسور، ويساعد على منع هشاشة العظام.ويعتبر فيتامين ك من أفضل المواد للحفاظ على نشاط المخ في سن الشيخوخة.تطهير الجسم: من خلال تناول الخيار، نساعد أمعاءنا على التنظيف بشكل أفضل. يعمل إنزيم erepsin الموجود فيه على تكسير البروتين، ويعزز الهضم الجيد، وهضم اللحوم.تخفيف التوتر: يعد الخيار مصدرًا غنيًا لعدد من فيتامينات ب - فهي ضرورية لصحة الجهاز العصبي والنشاط العقلي ومقاومة الإجهاد، بحسب موقع ميديك فوروم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104283/47/1042834701_146:0:1774:1221_1920x0_80_0_0_6fd93e6c448730cff743ff518c11e31b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم

5 أسباب لتناول الخيار كل يوم

05:11 GMT 01.05.2022
© Photo / Pixabayخضراوات خيار طماطم
خضراوات خيار طماطم - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2022
© Photo / Pixabay
تابعنا عبرTelegram
أحد أسباب تضمين الخيار في نظامك الغذائي اليومي هو أن هذه الخضار مفيدة لحماية الجسم من السرطان.
يعمل الخيار على ترطيب الجسم: يشير الأطباء دائمًا إلى أهمية شرب كمية كافية من الماء خاصة في الطقس الحار. لكن لا يجب أن يكون مصدر السائل هو المشروبات. يحتوي الخيار على 97٪ من الماء، مما يجعله مثاليًا لترطيب الجسم.
تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان: يحتوي الخيار على قشور وبوليفينول، والتي ثبت أنها تقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان. وهذا ينطبق، على سبيل المثال، على سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم.
توفر عظام قوية: الخيار غني بفيتامين K ، مما يساعد على توزيع الكالسيوم بشكل أفضل في الجسم - وهذا بدوره يحافظ على كثافة العظام، ويقينا من الكسور، ويساعد على منع هشاشة العظام.
ويعتبر فيتامين ك من أفضل المواد للحفاظ على نشاط المخ في سن الشيخوخة.
تطهير الجسم: من خلال تناول الخيار، نساعد أمعاءنا على التنظيف بشكل أفضل. يعمل إنزيم erepsin الموجود فيه على تكسير البروتين، ويعزز الهضم الجيد، وهضم اللحوم.
تخفيف التوتر: يعد الخيار مصدرًا غنيًا لعدد من فيتامينات ب - فهي ضرورية لصحة الجهاز العصبي والنشاط العقلي ومقاومة الإجهاد، بحسب موقع ميديك فوروم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенные здания на проспекте Мира в центре Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала