https://arabic.sputniknews.com/20220501/5-أسباب-لتناول-الخيار-كل-يوم-1061772487.html
5 أسباب لتناول الخيار كل يوم
5 أسباب لتناول الخيار كل يوم
أحد أسباب تضمين الخيار في نظامك الغذائي اليومي هو أن هذه الخضار مفيدة لحماية الجسم من السرطان. 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T05:11+0000
2022-05-01T05:11+0000
2022-05-01T05:11+0000
علوم
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يعمل الخيار على ترطيب الجسم: يشير الأطباء دائمًا إلى أهمية شرب كمية كافية من الماء خاصة في الطقس الحار. لكن لا يجب أن يكون مصدر السائل هو المشروبات. يحتوي الخيار على 97٪ من الماء، مما يجعله مثاليًا لترطيب الجسم.تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان: يحتوي الخيار على قشور وبوليفينول، والتي ثبت أنها تقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان. وهذا ينطبق، على سبيل المثال، على سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم.توفر عظام قوية: الخيار غني بفيتامين K ، مما يساعد على توزيع الكالسيوم بشكل أفضل في الجسم - وهذا بدوره يحافظ على كثافة العظام، ويقينا من الكسور، ويساعد على منع هشاشة العظام.ويعتبر فيتامين ك من أفضل المواد للحفاظ على نشاط المخ في سن الشيخوخة.تطهير الجسم: من خلال تناول الخيار، نساعد أمعاءنا على التنظيف بشكل أفضل. يعمل إنزيم erepsin الموجود فيه على تكسير البروتين، ويعزز الهضم الجيد، وهضم اللحوم.تخفيف التوتر: يعد الخيار مصدرًا غنيًا لعدد من فيتامينات ب - فهي ضرورية لصحة الجهاز العصبي والنشاط العقلي ومقاومة الإجهاد، بحسب موقع ميديك فوروم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
5 أسباب لتناول الخيار كل يوم
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أحد أسباب تضمين الخيار في نظامك الغذائي اليومي هو أن هذه الخضار مفيدة لحماية الجسم من السرطان.
يعمل الخيار على ترطيب الجسم: يشير الأطباء دائمًا إلى أهمية شرب كمية كافية من الماء خاصة في الطقس الحار. لكن لا يجب أن يكون مصدر السائل هو المشروبات. يحتوي الخيار على 97٪ من الماء، مما يجعله مثاليًا لترطيب الجسم.
تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان: يحتوي الخيار على قشور وبوليفينول، والتي ثبت أنها تقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان. وهذا ينطبق، على سبيل المثال، على سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم.
توفر عظام قوية: الخيار غني بفيتامين K ، مما يساعد على توزيع الكالسيوم بشكل أفضل في الجسم - وهذا بدوره يحافظ على كثافة العظام، ويقينا من الكسور، ويساعد على منع هشاشة العظام.
ويعتبر فيتامين ك من أفضل المواد للحفاظ على نشاط المخ في سن الشيخوخة.
تطهير الجسم: من خلال تناول الخيار، نساعد أمعاءنا على التنظيف بشكل أفضل. يعمل إنزيم erepsin الموجود فيه على تكسير البروتين، ويعزز الهضم الجيد، وهضم اللحوم.
تخفيف التوتر: يعد الخيار مصدرًا غنيًا لعدد من فيتامينات ب
- فهي ضرورية لصحة الجهاز العصبي والنشاط العقلي ومقاومة الإجهاد، بحسب موقع ميديك فوروم.