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https://arabic.sputniknews.com/20220502/أسد-بحر-يقتحم-منتجعا-ويطرد-رجلا-من-على-كرسيه-ليستلقي-مكانهفيديو-1061792543.html
أسد بحر يقتحم منتجعا ويطرد رجلا من على كرسيه ليستلقي مكانه...فيديو
أسد بحر يقتحم منتجعا ويطرد رجلا من على كرسيه ليستلقي مكانه...فيديو
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لأسد بحر يقتحم منتجعا ليطرد رجلا عن كرسيه ليجلس مكانه. 02.05.2022, سبوتنيك عربي
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ويظهر الفيديو الذي تم التقاطه في منتجع في أرخبيل غالاباغوس في الإكوادور، قيام أسد البحر بمحاولة الصعود باتجاه الباحة الخارجية للفندق من جهة البحر.ويلقي بنفسه في بركة السباحة القريبة تحت أنظار رجل كان يجلس بجانب بركة السباحة، مراقبا ما يفعله الحيوان.ويخرج الحيوان من بركة السباحة متجها على الكرسي التي كان يجلس عليها الرجل ليستلقي عليها طاردا الرجل.
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نادي الفيديو

أسد بحر يقتحم منتجعا ويطرد رجلا من على كرسيه ليستلقي مكانه...فيديو

08:50 GMT 02.05.2022
CC0 / pixabay / Alexas_Fotosأسد البحر
أسد البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
CC0 / pixabay / Alexas_Fotos
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تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لأسد بحر يقتحم منتجعا ليطرد رجلا عن كرسيه ليجلس مكانه.
ويظهر الفيديو الذي تم التقاطه في منتجع في أرخبيل غالاباغوس في الإكوادور، قيام أسد البحر بمحاولة الصعود باتجاه الباحة الخارجية للفندق من جهة البحر.
ويلقي بنفسه في بركة السباحة القريبة تحت أنظار رجل كان يجلس بجانب بركة السباحة، مراقبا ما يفعله الحيوان.
ويخرج الحيوان من بركة السباحة متجها على الكرسي التي كان يجلس عليها الرجل ليستلقي عليها طاردا الرجل.
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