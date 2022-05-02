https://arabic.sputniknews.com/20220502/أسد-بحر-يقتحم-منتجعا-ويطرد-رجلا-من-على-كرسيه-ليستلقي-مكانهفيديو-1061792543.html
أسد بحر يقتحم منتجعا ويطرد رجلا من على كرسيه ليستلقي مكانه...فيديو
أسد بحر يقتحم منتجعا ويطرد رجلا من على كرسيه ليستلقي مكانه...فيديو
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لأسد بحر يقتحم منتجعا ليطرد رجلا عن كرسيه ليجلس مكانه. 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T08:50+0000
2022-05-02T08:50+0000
2022-05-02T08:50+0000
نادي الفيديو
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ويظهر الفيديو الذي تم التقاطه في منتجع في أرخبيل غالاباغوس في الإكوادور، قيام أسد البحر بمحاولة الصعود باتجاه الباحة الخارجية للفندق من جهة البحر.ويلقي بنفسه في بركة السباحة القريبة تحت أنظار رجل كان يجلس بجانب بركة السباحة، مراقبا ما يفعله الحيوان.ويخرج الحيوان من بركة السباحة متجها على الكرسي التي كان يجلس عليها الرجل ليستلقي عليها طاردا الرجل.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
أسد بحر يقتحم منتجعا ويطرد رجلا من على كرسيه ليستلقي مكانه...فيديو
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تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لأسد بحر يقتحم منتجعا ليطرد رجلا عن كرسيه ليجلس مكانه.
ويظهر الفيديو الذي تم التقاطه في منتجع في أرخبيل غالاباغوس في الإكوادور، قيام أسد البحر بمحاولة الصعود باتجاه الباحة الخارجية للفندق من جهة البحر.
ويلقي بنفسه في بركة السباحة القريبة تحت أنظار رجل كان يجلس بجانب بركة السباحة، مراقبا ما يفعله الحيوان.
ويخرج الحيوان من بركة السباحة متجها على الكرسي التي كان يجلس عليها الرجل ليستلقي عليها طاردا الرجل.