https://arabic.sputniknews.com/20220502/ألحق-ضررا-بالولايات-المتحدة-أكثر-من-أسوأ-خمسة-رؤساءترامب-يهاجم-بايدن-1061790940.html
"ألحق ضررا بالولايات المتحدة أكثر من أسوأ خمسة رؤساء"...ترامب يهاجم بايدن
"ألحق ضررا بالولايات المتحدة أكثر من أسوأ خمسة رؤساء"...ترامب يهاجم بايدن
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن خصمه السياسي والرئيس الحالي جو بايدن، في أقل من عام ونصف العام، تسبب في ضرر للبلد، يفوق ما فعله "أسوأ خمسة رؤساء" في... 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T07:04+0000
2022-05-02T07:04+0000
2022-05-02T07:19+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وأضاف ترامب: "يمكنك أن تأخذ خمسة من أسوأ الرؤساء في التاريخ الأمريكي، وتجمعهم معا، وهم لا يستطيعون - ولم يفعلوا - الضرر الذي ألحقه بايدن ببلدنا في 16 شهرا فقط".وتطرق ترامب خلال لقائه بأنصاره في ولاية نبراسكا، إلى القضايا الدولية، وحمل خليفته الديمقراطي مسؤولية الأحداث في أوكرانيا. وأشار الرئيس الأمريكي السابق إلى أن هذا الوضع محفوف بالعواقب على العالم أجمع، بما في ذلك مخاطر اندلاع حرب عالمية جديدة.وأضاف قائلا: "بلدنا ذاهب إلى الجحيم، لكننا سنصلحه. آمل فقط ألا يكون الوقت قد فات على ذلك. ما حدث في أوكرانيا خطير للغاية. يمكن أن يكون خطيرا على العالم بأسره. يمكن أن يتحول إلى حرب عالمية. بلدنا يديره الآن أناس يمكنهم نقل الوضع إلى حرب عالمية".
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
"ألحق ضررا بالولايات المتحدة أكثر من أسوأ خمسة رؤساء"...ترامب يهاجم بايدن
07:04 GMT 02.05.2022 (تم التحديث: 07:19 GMT 02.05.2022) تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن خصمه السياسي والرئيس الحالي جو بايدن، في أقل من عام ونصف العام، تسبب في ضرر للبلد، يفوق ما فعله "أسوأ خمسة رؤساء" في تاريخ البلاد.
وأضاف ترامب: "يمكنك أن تأخذ خمسة من أسوأ الرؤساء في التاريخ الأمريكي، وتجمعهم معا، وهم لا يستطيعون - ولم يفعلوا - الضرر الذي ألحقه بايدن ببلدنا في 16 شهرا فقط".
وتطرق ترامب خلال لقائه بأنصاره في ولاية نبراسكا، إلى القضايا الدولية، وحمل خليفته الديمقراطي مسؤولية الأحداث في أوكرانيا. وأشار الرئيس الأمريكي السابق إلى أن هذا الوضع محفوف بالعواقب على العالم أجمع، بما في ذلك مخاطر اندلاع حرب عالمية جديدة.
وأضاف قائلا: "بلدنا ذاهب إلى الجحيم، لكننا سنصلحه. آمل فقط ألا يكون الوقت قد فات على ذلك. ما حدث في أوكرانيا خطير للغاية
. يمكن أن يكون خطيرا على العالم بأسره. يمكن أن يتحول إلى حرب عالمية. بلدنا يديره الآن أناس يمكنهم نقل الوضع إلى حرب عالمية".