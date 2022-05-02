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https://arabic.sputniknews.com/20220502/إعلام-أمريكا-تؤجل-تزويد-تايوان-بمدافع-هاورتز-بسبب-أوكرانيا-1061794817.html
إعلام: أمريكا تؤجل تزويد تايوان بمدافع "هاورتز" بسبب أوكرانيا
إعلام: أمريكا تؤجل تزويد تايوان بمدافع "هاورتز" بسبب أوكرانيا
ذكرت صحيفة صينية، نقلاً عن وزارة الدفاع التايوانية، أن الولايات المتحدة تؤجل تسليم الأسلحة إلى تايوان، حيث أن مجمعها الصناعي العسكري غارق بالتعامل مع الوضع... 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T10:39+0000
2022-05-02T10:39+0000
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وفي أغسطس/آب الماضي، وافقت وزارة الخارجية على حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 750 مليون دولار لتايوان، حسبما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، اليوم الاثنين.وشملت المساعدات، على وجه الخصوص، 40 مدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "إم 109 أيه 6"، والمعروف باسم "بالادين".وكان التسليم متوقعًا في عام 2023، ولكن تم تأجيله الآن إلى عام 2026.واقتبست الصحيفة عن وزارة الدفاع التايوانية، قولها إن "خطوط الإنتاج محملة فوق طاقتها".وتعارض بكين بشدة إمداد تايوان بالأسلحة الأمريكية، وحثت السفارة الصينية في واشنطن، الأسبوع الماضي، البيت الأبيض على قطع الإمدادات، وبحسب دبلوماسيين، تحتفظ الصين بالحق في الرد إذا تدخلت في الوضع حول الجزيرة.وانهارت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية وتايوان في عام 1949 بعد أن انتقلت قوات الكومينتانغ المهزومة بقيادة تشيانغ كاي شيك إلى الجزيرة في عام 1949.وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن بلاده ستزود أوكرانيا بعشرة أسلحة مضادة للدبابات مقابل كل دبابة روسية.وقال بايدن في مؤتمر صحفي إنه طلب من الكونغرس رصد 33 مليار دولار إضافية لدعم أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220502/وسائل-إعلام-فرنسية-تتحدث-عن-نظام-عالمي-جديد-بعد-العقوبات-ضد-روسيا-1061794517.html
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أخبار تايوان, الصين, رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: أمريكا تؤجل تزويد تايوان بمدافع "هاورتز" بسبب أوكرانيا

10:39 GMT 02.05.2022
© AP Photo / Wally Santanaمدفع هاوتزر الجيش التايواني
مدفع هاوتزر الجيش التايواني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
© AP Photo / Wally Santana
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ذكرت صحيفة صينية، نقلاً عن وزارة الدفاع التايوانية، أن الولايات المتحدة تؤجل تسليم الأسلحة إلى تايوان، حيث أن مجمعها الصناعي العسكري غارق بالتعامل مع الوضع الراهن في أوكرانيا.
وفي أغسطس/آب الماضي، وافقت وزارة الخارجية على حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 750 مليون دولار لتايوان، حسبما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، اليوم الاثنين.
وشملت المساعدات، على وجه الخصوص، 40 مدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "إم 109 أيه 6"، والمعروف باسم "بالادين".
وكان التسليم متوقعًا في عام 2023، ولكن تم تأجيله الآن إلى عام 2026.
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10:33 GMT
واقتبست الصحيفة عن وزارة الدفاع التايوانية، قولها إن "خطوط الإنتاج محملة فوق طاقتها".
وتعارض بكين بشدة إمداد تايوان بالأسلحة الأمريكية، وحثت السفارة الصينية في واشنطن، الأسبوع الماضي، البيت الأبيض على قطع الإمدادات، وبحسب دبلوماسيين، تحتفظ الصين بالحق في الرد إذا تدخلت في الوضع حول الجزيرة.
وانهارت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية وتايوان في عام 1949 بعد أن انتقلت قوات الكومينتانغ المهزومة بقيادة تشيانغ كاي شيك إلى الجزيرة في عام 1949.
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن بلاده ستزود أوكرانيا بعشرة أسلحة مضادة للدبابات مقابل كل دبابة روسية.
وقال بايدن في مؤتمر صحفي إنه طلب من الكونغرس رصد 33 مليار دولار إضافية لدعم أوكرانيا.
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