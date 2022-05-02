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https://arabic.sputniknews.com/20220502/إعلام-الغرب-أوقع-نفسه-في-فخ-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-1061797999.html
إعلام: الغرب أوقع نفسه في فخ العقوبات المفروضة على روسيا
إعلام: الغرب أوقع نفسه في فخ العقوبات المفروضة على روسيا
أشار تقرير إعلامي أمريكي إلى أن العقوبات المفروضة على روسيا التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، أدت لوقوع الغرب في فخها. 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T13:20+0000
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العالم
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وبحسب ما نشر موقع THE HILL، فقد أدت العقوبات والصراع في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية والطاقة العالمية، مما ساعد روسيا على زيادة عائدات النفط والغاز على الرغم من تقلص الصادرات.وبحسب ما جاء في المقال، فإنه على الرغم من الجهود المبذولة لاستبعاد روسيا من التدفقات المالية العالمية، فقد تعافى الروبل بشكل كبير، بينما انهارت العملة اليابانية إلى أدنى مستوى لها منذ عشرين عاما.واختتم المقال إلى أن الدول الفقيرة تعاني أيضا من العقوبات المفروضة على روسيا، فهي تتحمل وطأة التبعات الاقتصادية.بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، صعّد الغرب ضغط العقوبات على موسكو. وأثرت الإجراءات التقييدية في المقام الأول على القطاع المصرفي ومنتجات التكنولوجيا الفائقة. وأعلنت العديد من العلامات التجارية انسحابها من روسيا. ووصف الكرملين العقوبات الجديدة بأنها حرب اقتصادية، لكنه شدد على استعداده لمثل هذا التطور في الأحداث.
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العالم

إعلام: الغرب أوقع نفسه في فخ العقوبات المفروضة على روسيا

13:20 GMT 02.05.2022
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورسيارات في شارع كريمسكي فال وسط موسكو، وفي الخلفية ناطحات سحاب المركز التجاري "موسكو-سيتي".
سيارات في شارع كريمسكي فال وسط موسكو، وفي الخلفية ناطحات سحاب المركز التجاري موسكو-سيتي. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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أشار تقرير إعلامي أمريكي إلى أن العقوبات المفروضة على روسيا التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، أدت لوقوع الغرب في فخها.
وبحسب ما نشر موقع THE HILL، فقد أدت العقوبات والصراع في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية والطاقة العالمية، مما ساعد روسيا على زيادة عائدات النفط والغاز على الرغم من تقلص الصادرات.
وبحسب ما جاء في المقال، فإنه على الرغم من الجهود المبذولة لاستبعاد روسيا من التدفقات المالية العالمية، فقد تعافى الروبل بشكل كبير، بينما انهارت العملة اليابانية إلى أدنى مستوى لها منذ عشرين عاما.
وجاء في المقال: "التضخم المرتفع واضطرابات سلسلة التوريد يهددان أرباح الشركات الغربية، كما أن رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم يؤدي إلى تفاقم الوضع".
واختتم المقال إلى أن الدول الفقيرة تعاني أيضا من العقوبات المفروضة على روسيا، فهي تتحمل وطأة التبعات الاقتصادية.
بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، صعّد الغرب ضغط العقوبات على موسكو. وأثرت الإجراءات التقييدية في المقام الأول على القطاع المصرفي ومنتجات التكنولوجيا الفائقة. وأعلنت العديد من العلامات التجارية انسحابها من روسيا. ووصف الكرملين العقوبات الجديدة بأنها حرب اقتصادية، لكنه شدد على استعداده لمثل هذا التطور في الأحداث.
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