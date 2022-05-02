https://arabic.sputniknews.com/20220502/إعلام-الفرنسيون-يقللون-من-قوتهم-الشرائية-مما-يهدد-البلاد-بركود-اقتصادي-1061799150.html
إعلام: الفرنسيون يقللون من قوتهم الشرائية مما يهدد البلاد بركود اقتصادي
إعلام: الفرنسيون يقللون من قوتهم الشرائية مما يهدد البلاد بركود اقتصادي
أشار تقرير إعلامي إلى أن معدل التضخم في فرنسا بلغ 4.8% على أساس سنوي ويستمر في التسارع، بينما يحاول الناس شراء كميات أقل من المواد، مما يسهم بتهديد التضخم... 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T14:48+0000
2022-05-02T14:48+0000
2022-05-02T14:48+0000
العالم
اقتصاد
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وقالت الخبيرة الاقتصادية ستيفاني فيليرز، في تقرير على "فرانس 24" :"تفضل الأسر الادخار، مدركة أن ارتفاع الأسعار سيبطئ قوتها الشرائية لفترة طويلة، لكن هذا هو ما يدفع الاقتصاد. لذلك، لتجنب الركود التضخمي، لدى البنك المركزي خياران: تقليل شراء الأصول في السوق أو رفع أسعار الفائدة".يذكر أنه بعد بدء روسيا لعملية عسكرية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، صعّد الغرب ضغوط العقوبات على موسكو. وأثرت الإجراءات التقييدية في المقام الأول على القطاع المصرفي ومنتجات التكنولوجيا الفائقة. أعلنت العديد من العلامات التجارية انسحابها من روسيا. ووصف الكرملين العقوبات الجديدة بأنها حرب اقتصادية، لكنه شدد على استعداده لمثل هذا التطور في الأحداث.
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العالم, اقتصاد
إعلام: الفرنسيون يقللون من قوتهم الشرائية مما يهدد البلاد بركود اقتصادي
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أشار تقرير إعلامي إلى أن معدل التضخم في فرنسا بلغ 4.8% على أساس سنوي ويستمر في التسارع، بينما يحاول الناس شراء كميات أقل من المواد، مما يسهم بتهديد التضخم المصحوب بالركود.
وقالت الخبيرة الاقتصادية ستيفاني فيليرز، في تقرير على "فرانس 24"
:"تفضل الأسر الادخار، مدركة أن ارتفاع الأسعار سيبطئ قوتها الشرائية لفترة طويلة، لكن هذا هو ما يدفع الاقتصاد. لذلك، لتجنب الركود التضخمي، لدى البنك المركزي خياران: تقليل شراء الأصول في السوق أو رفع أسعار الفائدة".
وعلقت الخبيرة الاقتصادية جوانا سيتراك، قائلة: "تكمن المشكلة في أن الحصول على الائتمان أصبح أكثر صعوبة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض في الاستهلاك".
يذكر أنه بعد بدء روسيا لعملية عسكرية
خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، صعّد الغرب ضغوط العقوبات على موسكو. وأثرت الإجراءات التقييدية في المقام الأول على القطاع المصرفي ومنتجات التكنولوجيا الفائقة. أعلنت العديد من العلامات التجارية انسحابها من روسيا. ووصف الكرملين العقوبات الجديدة بأنها حرب اقتصادية، لكنه شدد على استعداده لمثل هذا التطور في الأحداث.