https://arabic.sputniknews.com/20220502/إعلام-3-دول-أوروبية-تسحب-حق-النقض-ضد-حظر-الاتحاد-الأوروبي-على-النفط-الروسي-1061793024.html
إعلام: 3 دول أوروبية تسحب حق النقض ضد حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي
إعلام: 3 دول أوروبية تسحب حق النقض ضد حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي
ذكر تقرير تلفزيوني أن 3 دول أوروبية سحبت حق النقض "الفيتو" على حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي. 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T09:14+0000
2022-05-02T09:14+0000
2022-05-02T09:14+0000
اقتصاد
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وبحسب تقرير لقناة ZDF التلفزيونية، نقلا عن دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي، فإن النمسا والمجر وسلوفاكيا سحبت حق النقض.وبحسب القناة، فإن العامل المهم الذي كان وراء ذلك هو قرار الحكومة الألمانية دعم الحظر. وعارضت سلوفاكيا والمجر حظرا مبكرا للنفط بسبب اعتمادهما الشديد على الإمدادات الروسية.وفي المجر، قالوا في وقت سابق، إن بودابست لن تدعم العقوبات الأوروبية ضد إمدادات الطاقة من روسيا، لأن هذا من شأنه أن يسبب ضررا كبيرا لأوروبا نفسها.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
إعلام: 3 دول أوروبية تسحب حق النقض ضد حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي
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ذكر تقرير تلفزيوني أن 3 دول أوروبية سحبت حق النقض "الفيتو" على حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي.
وبحسب تقرير لقناة ZDF التلفزيونية، نقلا عن دبلوماسي
كبير في الاتحاد الأوروبي، فإن النمسا والمجر وسلوفاكيا سحبت حق النقض.
وبحسب القناة، فإن العامل المهم الذي كان وراء ذلك هو قرار الحكومة الألمانية دعم الحظر. وعارضت سلوفاكيا والمجر حظرا مبكرا للنفط بسبب اعتمادهما الشديد على الإمدادات الروسية.
وفي وقت سابق، قال مساعد المستشار الألماني للشؤون الاقتصادية يورج كوكيس، إن برلين تؤيد فرض حظر على النفط الروسي، لكن الأمر سيستغرق "عدة أشهر" للتحضير لوقف الإمدادات.
وفي المجر، قالوا في وقت سابق، إن بودابست لن تدعم العقوبات الأوروبية ضد إمدادات الطاقة من روسيا، لأن هذا من شأنه أن يسبب ضررا كبيرا لأوروبا نفسها.