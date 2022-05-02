https://arabic.sputniknews.com/20220502/اعتقال-نحو-200-متظاهر-في-يريفان-فيديو-1061793759.html
اعتقال نحو 200 متظاهر في يريفان... فيديو
اعتقال نحو 200 متظاهر في يريفان... فيديو
لليوم الثاني، تستمر الاحتجاجات في العاصمة الأرمينية يريفان، والشرطة تقوم باعتقال المتظاهرين. 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T09:56+0000
2022-05-02T09:56+0000
2022-05-02T09:56+0000
العالم
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وقالت الشرطة الأرمينية لوكالة "سبوتنيك" إن "نحو 200 متظاهر لليوم الثاني ضد رئيس الوزراء نيكول باشينيان، تم اعتقالهم في يريفان، وتم نقل 189 شخصا إلى أقسام الشرطة".في اليوم السابق، نظمت مسيرة الآلاف في يريفان، ونصب المشاركون فيها خيامًا في وسط المدينة وقضوا الليل كله هناك.في الصباح، بدأوا بإغلاق الشوارع المركزية. وتم وضع طوق أمني معزز خارج المبنى الحكومي.وفي حديثه للجمهور، قال إيشخان ساغاتيليان، نائب رئيس البرلمان من حزب أرمينيا المعارض، إن "المحتجين أثبتوا بالفعل أن القيادة الحالية ليس لها تفويض".وأضاف: "الآن علينا أن نثبت أنه لا قوة له (رئيس الوزراء)".
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
اعتقال نحو 200 متظاهر في يريفان... فيديو
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لليوم الثاني، تستمر الاحتجاجات في العاصمة الأرمينية يريفان، والشرطة تقوم باعتقال المتظاهرين.
وقالت الشرطة الأرمينية لوكالة "سبوتنيك" إن "نحو 200 متظاهر لليوم الثاني ضد رئيس الوزراء نيكول باشينيان، تم اعتقالهم في يريفان، وتم نقل 189 شخصا إلى أقسام الشرطة".
في اليوم السابق، نظمت مسيرة الآلاف في يريفان، ونصب المشاركون فيها خيامًا في وسط المدينة وقضوا الليل كله هناك.
في الصباح، بدأوا بإغلاق الشوارع المركزية. وتم وضع طوق أمني معزز خارج المبنى الحكومي.
وفي حديثه للجمهور، قال إيشخان ساغاتيليان، نائب رئيس البرلمان من حزب أرمينيا المعارض، إن "المحتجين أثبتوا بالفعل أن القيادة الحالية ليس لها تفويض".
وأضاف: "الآن علينا أن نثبت أنه لا قوة له (رئيس الوزراء)".