https://arabic.sputniknews.com/20220502/الجيش-اليمني-يعلن-مقتل-أحد-أفراده-وإصابة-آخر-بقذيفة-لـأنصار-الله-1061803078.html
الجيش اليمني يعلن مقتل أحد أفراده وإصابة آخر بقذيفة لـ"أنصار الله"
الجيش اليمني يعلن مقتل أحد أفراده وإصابة آخر بقذيفة لـ"أنصار الله"
أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، سقوط ضحايا من قواته، إثر قصف اتهم جماعة "أنصار الله" بشنه في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، في أول أيام... 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T18:13+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في تغريدة على "تويتر"، اليوم الاثنين، إن "أحد أفراد القوات المسلحة قُتل وأصيب آخر بقذيفة أطلقتها ميلشيا الحوثي على أحد المواقع في جبهة الجدافر شرق مديرية الحزم، مركز محافظة الجوف".ولم يصدر أي تعليق من جماعة "أنصار الله" بشأن اتهام الجيش اليمني لها بخرق الهدنة الأممية التي تدخل اليوم شهرها الثاني.وفي الثاني من أبريل/نيسان الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية برا وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده.كما تتضمن الهدنة الأممية تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غربي اليمن، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعيا، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
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العالم العربي, أخبار اليمن الأن
الجيش اليمني يعلن مقتل أحد أفراده وإصابة آخر بقذيفة لـ"أنصار الله"
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أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، سقوط ضحايا من قواته، إثر قصف اتهم جماعة "أنصار الله" بشنه في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، في أول أيام عيد الفطر، في ظل هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في تغريدة على "تويتر"، اليوم الاثنين، إن "أحد أفراد القوات المسلحة قُتل وأصيب آخر بقذيفة أطلقتها ميلشيا الحوثي على أحد المواقع في جبهة الجدافر شرق مديرية الحزم، مركز محافظة الجوف".
ولم يصدر أي تعليق من جماعة "أنصار الله" بشأن اتهام الجيش اليمني لها بخرق الهدنة الأممية التي تدخل اليوم شهرها الثاني.
وفي الثاني من أبريل/نيسان الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية
برا وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده.
كما تتضمن الهدنة الأممية تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غربي اليمن، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعيا، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله
" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن
منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.