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https://arabic.sputniknews.com/20220502/الجيش-اليمني-يعلن-مقتل-أحد-أفراده-وإصابة-آخر-بقذيفة-لـأنصار-الله-1061803078.html
الجيش اليمني يعلن مقتل أحد أفراده وإصابة آخر بقذيفة لـ"أنصار الله"
الجيش اليمني يعلن مقتل أحد أفراده وإصابة آخر بقذيفة لـ"أنصار الله"
أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، سقوط ضحايا من قواته، إثر قصف اتهم جماعة "أنصار الله" بشنه في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، في أول أيام... 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T18:13+0000
2022-05-02T18:13+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في تغريدة على "تويتر"، اليوم الاثنين، إن "أحد أفراد القوات المسلحة قُتل وأصيب آخر بقذيفة أطلقتها ميلشيا الحوثي على أحد المواقع في جبهة الجدافر شرق مديرية الحزم، مركز محافظة الجوف".ولم يصدر أي تعليق من جماعة "أنصار الله" بشأن اتهام الجيش اليمني لها بخرق الهدنة الأممية التي تدخل اليوم شهرها الثاني.وفي الثاني من أبريل/نيسان الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية برا وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده.كما تتضمن الهدنة الأممية تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غربي اليمن، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعيا، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220502/رئيس-مجلس-القيادة-الرئاسي-اليمني-نتوق-إلى-سلام-دائم-وشامل-يبنى-على-المرجعيات-الثلاث-1061789063.html
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العالم العربي, أخبار اليمن الأن

الجيش اليمني يعلن مقتل أحد أفراده وإصابة آخر بقذيفة لـ"أنصار الله"

18:13 GMT 02.05.2022
© AFP 2022 / ABDULLAH AL-QADRYالجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دوليا غربي مأرب
الجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دوليا غربي مأرب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
© AFP 2022 / ABDULLAH AL-QADRY
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أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، سقوط ضحايا من قواته، إثر قصف اتهم جماعة "أنصار الله" بشنه في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، في أول أيام عيد الفطر، في ظل هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في تغريدة على "تويتر"، اليوم الاثنين، إن "أحد أفراد القوات المسلحة قُتل وأصيب آخر بقذيفة أطلقتها ميلشيا الحوثي على أحد المواقع في جبهة الجدافر شرق مديرية الحزم، مركز محافظة الجوف".
ولم يصدر أي تعليق من جماعة "أنصار الله" بشأن اتهام الجيش اليمني لها بخرق الهدنة الأممية التي تدخل اليوم شهرها الثاني.
وفي الثاني من أبريل/نيسان الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية برا وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده.
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: نتوق إلى سلام دائم وشامل يبنى على المرجعيات الثلاث
01:55 GMT
كما تتضمن الهدنة الأممية تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غربي اليمن، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعيا، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2022
الحكومة اليمنية: "أنصار الله" تنصلت من تخصيص عوائد سفن الوقود للمرتبات
أمس, 12:33 GMT
ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
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