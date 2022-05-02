https://arabic.sputniknews.com/20220502/الخارجية-الإسرائيلية-تستدعي-السفير-الروسي-لديها-لجلسة-توضيح-على-خلفية-تصريحات-لافروف-1061794975.html
الخارجية الإسرائيلية تستدعي السفير الروسي لديها لجلسة توضيح على خلفية تصريحات لافروف
الخارجية الإسرائيلية تستدعي السفير الروسي لديها لجلسة توضيح على خلفية تصريحات لافروف
استدعت الخارجية الإسرائيلية، السفير الروسي، لديها، من أجل جلسة توضيح على خلفية تصريحات لوزير الخارجية سيرغي لافروف، بشأن أصول أدولف هتلر اليهودية. 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T10:42+0000
2022-05-02T10:42+0000
2022-05-02T10:43+0000
إسرائيل
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القاهرة-سبوتنيك. ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن وزارة الخارجية تستدعي السفير الروسي لدى إسرائيل، لجلسة توضيح على خلفية التصريح المعادي للسامية لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد قال خلال لقاء مع قناة إيطالية، ردا على اتهامات موسكو لزيلنسكي بدعم النازية رغم أنه يهودي، بالقول إن القائد النازي أدولف هتلر، لديه أصول يهودية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل
الخارجية الإسرائيلية تستدعي السفير الروسي لديها لجلسة توضيح على خلفية تصريحات لافروف
10:42 GMT 02.05.2022 (تم التحديث: 10:43 GMT 02.05.2022) تابعنا عبر
استدعت الخارجية الإسرائيلية، السفير الروسي، لديها، من أجل جلسة توضيح على خلفية تصريحات لوزير الخارجية سيرغي لافروف، بشأن أصول أدولف هتلر اليهودية.
القاهرة-سبوتنيك. ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن وزارة الخارجية تستدعي السفير الروسي لدى إسرائيل، لجلسة توضيح على خلفية التصريح المعادي للسامية لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.
ومن جانبه، أوضح وزير الخارجية، يائير لبيد، أن العبارات الصادرة عن وزير الخارجية الروسي، لافروف، هي "حديث لا يغتفر، ومعيب وخطأ تاريخي مروع"، مضيفا: "اليهود لم يقتلوا أنفسهم في الهولوكوست، إن أقصى تهمة توجه إلى اليهود هو اتهامهم بمعاداة السامية".
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد قال خلال لقاء مع قناة إيطالية، ردا على اتهامات
موسكو لزيلنسكي بدعم النازية رغم أنه يهودي، بالقول إن القائد النازي أدولف هتلر، لديه أصول يهودية.