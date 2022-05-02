عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220502/الخارجية-الإسرائيلية-تستدعي-السفير-الروسي-لديها-لجلسة-توضيح-على-خلفية-تصريحات-لافروف-1061794975.html
الخارجية الإسرائيلية تستدعي السفير الروسي لديها لجلسة توضيح على خلفية تصريحات لافروف
الخارجية الإسرائيلية تستدعي السفير الروسي لديها لجلسة توضيح على خلفية تصريحات لافروف
استدعت الخارجية الإسرائيلية، السفير الروسي، لديها، من أجل جلسة توضيح على خلفية تصريحات لوزير الخارجية سيرغي لافروف، بشأن أصول أدولف هتلر اليهودية. 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T10:42+0000
2022-05-02T10:43+0000
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103822/21/1038222156_0:112:1203:789_1920x0_80_0_0_2dd8220e921db5a4ae813ef63c1c748b.jpg
القاهرة-سبوتنيك. ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن وزارة الخارجية تستدعي السفير الروسي لدى إسرائيل، لجلسة توضيح على خلفية التصريح المعادي للسامية لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد قال خلال لقاء مع قناة إيطالية، ردا على اتهامات موسكو لزيلنسكي بدعم النازية رغم أنه يهودي، بالقول إن القائد النازي أدولف هتلر، لديه أصول يهودية.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103822/21/1038222156_2:0:1202:900_1920x0_80_0_0_9abc31ac765c54b87392ed05e9999100.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل

الخارجية الإسرائيلية تستدعي السفير الروسي لديها لجلسة توضيح على خلفية تصريحات لافروف

10:42 GMT 02.05.2022 (تم التحديث: 10:43 GMT 02.05.2022)
CC0 / Almog / Foreign affairs office building / الخارجية الإسرائيلية
الخارجية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
CC0 / Almog / Foreign affairs office building /
تابعنا عبرTelegram
استدعت الخارجية الإسرائيلية، السفير الروسي، لديها، من أجل جلسة توضيح على خلفية تصريحات لوزير الخارجية سيرغي لافروف، بشأن أصول أدولف هتلر اليهودية.
القاهرة-سبوتنيك. ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن وزارة الخارجية تستدعي السفير الروسي لدى إسرائيل، لجلسة توضيح على خلفية التصريح المعادي للسامية لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.

ومن جانبه، أوضح وزير الخارجية، يائير لبيد، أن العبارات الصادرة عن وزير الخارجية الروسي، لافروف، هي "حديث لا يغتفر، ومعيب وخطأ تاريخي مروع"، مضيفا: "اليهود لم يقتلوا أنفسهم في الهولوكوست، إن أقصى تهمة توجه إلى اليهود هو اتهامهم بمعاداة السامية".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد قال خلال لقاء مع قناة إيطالية، ردا على اتهامات موسكو لزيلنسكي بدعم النازية رغم أنه يهودي، بالقول إن القائد النازي أدولف هتلر، لديه أصول يهودية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты осматривают брошенные позиции ВСУ в районе села Широкино в ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала