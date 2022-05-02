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https://arabic.sputniknews.com/20220502/الدبلوماسيين-البلجيكيين-المطرودين-من-موسكو-يغادرون-روسيا-1061788942.html
الدبلوماسيون البلجيكيون المطرودون من موسكو يغادرون روسيا
الدبلوماسيون البلجيكيون المطرودون من موسكو يغادرون روسيا
غادر موظفو السفارة البلجيكية في روسيا الذين تم طردهم، البلاد يوم الأحد، بحسب ما أفادت به وكالة "بيلغا" البلجيكية. 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T01:05+0000
2022-05-02T01:06+0000
أخبار بلجيكا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال ممثل وزارة الخارجية للوكالة، "عاد 12 موظف السفارة، الذين تم اتخاذ ضدهم هذا الإجراء، إلى بلجيكا".ويذكر أن الدبلوماسيين وأسرهم غادروا موسكو على متن طائرة شحن عسكرية تابعة للقوات المسلحة البلجيكية، وذلك بسبب انعدام الطيران المدني بين البلدين في الوقت الحالي.كما أشارت الخارجية إلى أن السفارة ستواصل عملها بالرغم عن مغادرة عدد كبير من موظفيها.
https://arabic.sputniknews.com/20220430/أوروبا-تتجه-نحو-صدمة-طاقة-وركود-عميق-بدون-روسيا-1061761822.html
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أخبار بلجيكا اليوم

الدبلوماسيون البلجيكيون المطرودون من موسكو يغادرون روسيا

01:05 GMT 02.05.2022 (تم التحديث: 01:06 GMT 02.05.2022)
© AFP 2022 / HATIM KAGHATوزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلمز
وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلمز - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
© AFP 2022 / HATIM KAGHAT
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غادر موظفو السفارة البلجيكية في روسيا الذين تم طردهم، البلاد يوم الأحد، بحسب ما أفادت به وكالة "بيلغا" البلجيكية.
موسكو - سبوتنيك. وقال ممثل وزارة الخارجية للوكالة، "عاد 12 موظف السفارة، الذين تم اتخاذ ضدهم هذا الإجراء، إلى بلجيكا".
ويذكر أن الدبلوماسيين وأسرهم غادروا موسكو على متن طائرة شحن عسكرية تابعة للقوات المسلحة البلجيكية، وذلك بسبب انعدام الطيران المدني بين البلدين في الوقت الحالي.
خط أنابيب غازيلا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
أوروبا تتجه نحو "صدمة طاقة" وركود عميق بدون روسيا
30 أبريل, 14:26 GMT
كما أشارت الخارجية إلى أن السفارة ستواصل عملها بالرغم عن مغادرة عدد كبير من موظفيها.
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