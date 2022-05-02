عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220502/الدفاع-الروسية-تحصي-خسائر-القوات-الأوكرانية--1061801998.html
الدفاع الروسية تحصي خسائر القوات الأوكرانية
الدفاع الروسية تحصي خسائر القوات الأوكرانية
أحصت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، في بيانها المسائي خسائر القوات الأوكرانية في اليوم الـ68 للعملية العسكرية الروسية الخاصة. 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T17:06+0000
2022-05-02T17:08+0000
العالم
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/08/1060969781_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_d5c69c726edb74ca038bd2dc397595ab.jpg
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "ضربت القذائف الصاروخية 4 مناطق لتمركز القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، ونقطتي تحكم، بما في ذلك المركز القيادي للواء 93".وأشار البيان إلى أنه "تم قتل ما يصل إلى 170 قوميا متطرفا أوكرانيا وتدمير 36 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية".وأضاف البيان: "ضرب سلاح الجو الروسي 13 معقلًا لتركز القوات والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".ونوه البيان إلى أنه تم تدمير 4 قاذفات لمنظومة دفاع جوي "إس-300" ورادار استطلاع وتوجيه، بالإضافة لتدمير مستودع أسلحة وذخائر للصواريخ والمدفعية، وضرب 36 هدفًا عسكريًا لأوكرانيا بصارويخ جوية عالية الدقة.واختتم البيان: "في المجموع، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 146 طائرة حربية و112 مروحية، و690 طائرة دون طيار، و285 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و760 2 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و316 راجمة صواريخ، و1246 مدفعية ميدانية ومدافع هاون فضلا عن تدمير 2578 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/08/1060969781_220:0:2949:2047_1920x0_80_0_0_4b8c57aaeada2f95db9784ca06819e8a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية تحصي خسائر القوات الأوكرانية

17:06 GMT 02.05.2022 (تم التحديث: 17:08 GMT 02.05.2022)
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية في محطة زاباروجيه النووية، أوكرانيا 5 أبريل 2022
القوات المسلحة الروسية في محطة زاباروجيه النووية، أوكرانيا 5 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
© Sputnik
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أحصت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، في بيانها المسائي خسائر القوات الأوكرانية في اليوم الـ68 للعملية العسكرية الروسية الخاصة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "ضربت القذائف الصاروخية 4 مناطق لتمركز القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، ونقطتي تحكم، بما في ذلك المركز القيادي للواء 93".
وأشار البيان إلى أنه "تم قتل ما يصل إلى 170 قوميا متطرفا أوكرانيا وتدمير 36 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية".
وأضاف البيان: "ضرب سلاح الجو الروسي 13 معقلًا لتركز القوات والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".
ونوه البيان إلى أنه تم تدمير 4 قاذفات لمنظومة دفاع جوي "إس-300" ورادار استطلاع وتوجيه، بالإضافة لتدمير مستودع أسلحة وذخائر للصواريخ والمدفعية، وضرب 36 هدفًا عسكريًا لأوكرانيا بصارويخ جوية عالية الدقة.
واختتم البيان: "في المجموع، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 146 طائرة حربية و112 مروحية، و690 طائرة دون طيار، و285 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و760 2 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و316 راجمة صواريخ، و1246 مدفعية ميدانية ومدافع هاون فضلا عن تدمير 2578 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты осматривают брошенные позиции ВСУ в районе села Широкино в ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала