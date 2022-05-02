https://arabic.sputniknews.com/20220502/الدفاع-المولدوفية-لا-ترى-مؤشرات-على-وجود-تهديد-عسكري-من-جانب-روسيا-1061797077.html
الدفاع المولدوفية لا ترى مؤشرات على "وجود تهديد عسكري من جانب روسيا"
الدفاع المولدوفية لا ترى مؤشرات على "وجود تهديد عسكري من جانب روسيا"
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الدفاع المولدوفية، ألا دياكونو، اليوم الاثنين، أن الوزارة" لا ترى أي مؤشرات على وجود تهديد عسكري من جانب روسيا". 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T12:22+0000
2022-05-02T12:22+0000
2022-05-02T12:22+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104271/32/1042713225_0:146:2800:1721_1920x0_80_0_0_6630a0bef3c0c707dd725381395d695c.jpg
كيشينيوف- سبوتنيك. وقالت المتحدثة في تعليق لقناة "تي في 8": "بالنسبة لما نشرته التايمز بشأن مولدوفا، فإننا نعلن أن جميع المؤسسات الحكومية تعمل في حالة تأهب قصوى منذ بداية الحرب في أوكرانيا وتراقب الوضع عن كثب، ولا توجد في الوقت الحالي مؤشرات على أن مولدوفا في خطر".وكانت جريدة "التايمز" البريطانية قد نقلت عن مصادر أوكرانية، قولها إن روسيا تخطط لمهاجمة مولدوفا.وقالت رئيسة وزراء مولدوفا ناتاليا جافريليتسا، إن بلادها تريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها لا تخطط للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.وقعت رئيسة مولدوفا مايا ساندو طلبا لانضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، في 3 مارس/آذار.وقالت جافريليتسا في مقابلة مع "يورونيوز": "مبدأ الحياد مكرس في دستورنا. سنسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لكننا لن نسعى للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي".ووفقا لدستور مولدوفا، تتمتع الجمهورية بوضع محايد، ولكن منذ عام 1994 تتعاون البلاد مع الناتو في إطار خطة شراكة فردية.
https://arabic.sputniknews.com/20220502/إعلام-أمريكا-تؤجل-تزويد-تايوان-بمدافع-هاورتز-بسبب-أوكرانيا-1061794817.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104271/32/1042713225_156:0:2645:1867_1920x0_80_0_0_e4e9f3935af4560f0ea6667d0bf973ff.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع المولدوفية لا ترى مؤشرات على "وجود تهديد عسكري من جانب روسيا"
تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الدفاع المولدوفية، ألا دياكونو، اليوم الاثنين، أن الوزارة" لا ترى أي مؤشرات على وجود تهديد عسكري من جانب روسيا".
كيشينيوف- سبوتنيك. وقالت المتحدثة في تعليق لقناة "تي في 8": "بالنسبة لما نشرته التايمز بشأن مولدوفا، فإننا نعلن أن جميع المؤسسات الحكومية تعمل في حالة تأهب قصوى منذ بداية الحرب في أوكرانيا وتراقب الوضع عن كثب، ولا توجد في الوقت الحالي مؤشرات على أن مولدوفا في خطر".
وكانت جريدة "التايمز" البريطانية قد نقلت عن مصادر أوكرانية، قولها إن روسيا تخطط لمهاجمة مولدوفا.
وقالت رئيسة وزراء مولدوفا ناتاليا جافريليتسا، إن بلادها تريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها لا تخطط للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
وقعت رئيسة مولدوفا مايا ساندو طلبا لانضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، في 3 مارس/آذار.
وقالت جافريليتسا في مقابلة مع "يورونيوز": "مبدأ الحياد مكرس في دستورنا. سنسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لكننا لن نسعى للانضمام
إلى حلف شمال الأطلسي".
ووفقا لدستور مولدوفا، تتمتع الجمهورية بوضع محايد، ولكن منذ عام 1994 تتعاون البلاد مع الناتو في إطار خطة شراكة فردية.