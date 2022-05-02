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https://arabic.sputniknews.com/20220502/الدفاع-المولدوفية-لا-ترى-مؤشرات-على-وجود-تهديد-عسكري-من-جانب-روسيا-1061797077.html
الدفاع المولدوفية لا ترى مؤشرات على "وجود تهديد عسكري من جانب روسيا"
الدفاع المولدوفية لا ترى مؤشرات على "وجود تهديد عسكري من جانب روسيا"
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الدفاع المولدوفية، ألا دياكونو، اليوم الاثنين، أن الوزارة" لا ترى أي مؤشرات على وجود تهديد عسكري من جانب روسيا". 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T12:22+0000
2022-05-02T12:22+0000
روسيا
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كيشينيوف- سبوتنيك. وقالت المتحدثة في تعليق لقناة "تي في 8": "بالنسبة لما نشرته التايمز بشأن مولدوفا، فإننا نعلن أن جميع المؤسسات الحكومية تعمل في حالة تأهب قصوى منذ بداية الحرب في أوكرانيا وتراقب الوضع عن كثب، ولا توجد في الوقت الحالي مؤشرات على أن مولدوفا في خطر".وكانت جريدة "التايمز" البريطانية قد نقلت عن مصادر أوكرانية، قولها إن روسيا تخطط لمهاجمة مولدوفا.وقالت رئيسة وزراء مولدوفا ناتاليا جافريليتسا، إن بلادها تريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها لا تخطط للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.وقعت رئيسة مولدوفا مايا ساندو طلبا لانضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، في 3 مارس/آذار.وقالت جافريليتسا في مقابلة مع "يورونيوز": "مبدأ الحياد مكرس في دستورنا. سنسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لكننا لن نسعى للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي".ووفقا لدستور مولدوفا، تتمتع الجمهورية بوضع محايد، ولكن منذ عام 1994 تتعاون البلاد مع الناتو في إطار خطة شراكة فردية.
https://arabic.sputniknews.com/20220502/إعلام-أمريكا-تؤجل-تزويد-تايوان-بمدافع-هاورتز-بسبب-أوكرانيا-1061794817.html
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روسيا

الدفاع المولدوفية لا ترى مؤشرات على "وجود تهديد عسكري من جانب روسيا"

12:22 GMT 02.05.2022
© Sputnik . Vadim Tsavistky / الذهاب إلى بنك الصورالقوات الروسية في ترانسنيستريا، مولدوفا
القوات الروسية في ترانسنيستريا، مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
© Sputnik . Vadim Tsavistky
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الدفاع المولدوفية، ألا دياكونو، اليوم الاثنين، أن الوزارة" لا ترى أي مؤشرات على وجود تهديد عسكري من جانب روسيا".
كيشينيوف- سبوتنيك. وقالت المتحدثة في تعليق لقناة "تي في 8": "بالنسبة لما نشرته التايمز بشأن مولدوفا، فإننا نعلن أن جميع المؤسسات الحكومية تعمل في حالة تأهب قصوى منذ بداية الحرب في أوكرانيا وتراقب الوضع عن كثب، ولا توجد في الوقت الحالي مؤشرات على أن مولدوفا في خطر".
وكانت جريدة "التايمز" البريطانية قد نقلت عن مصادر أوكرانية، قولها إن روسيا تخطط لمهاجمة مولدوفا.
مدفع هاوتزر الجيش التايواني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
إعلام: أمريكا تؤجل تزويد تايوان بمدافع "هاورتز" بسبب أوكرانيا
10:39 GMT
وقالت رئيسة وزراء مولدوفا ناتاليا جافريليتسا، إن بلادها تريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها لا تخطط للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
وقعت رئيسة مولدوفا مايا ساندو طلبا لانضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، في 3 مارس/آذار.
وقالت جافريليتسا في مقابلة مع "يورونيوز": "مبدأ الحياد مكرس في دستورنا. سنسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لكننا لن نسعى للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي".
ووفقا لدستور مولدوفا، تتمتع الجمهورية بوضع محايد، ولكن منذ عام 1994 تتعاون البلاد مع الناتو في إطار خطة شراكة فردية.
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