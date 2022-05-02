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https://arabic.sputniknews.com/20220502/السعودية-النيابة-العامة-تحذر-حاملي-الأسلحة-النارية-من-الجرائم-الكبيرة-1061805077.html
السعودية… النيابة العامة تحذر حاملي الأسلحة النارية من "الجرائم الكبيرة"
السعودية… النيابة العامة تحذر حاملي الأسلحة النارية من "الجرائم الكبيرة"
أصدرت النيابة العامة السعودية تحذير لحاملي الأسلحة النارية المرخصة بعدم استخدامها في غير الغرض المرخص به، بينما حذرت من حمل أسلحة غير مرخصة. 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T21:40+0000
2022-05-02T21:40+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
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وأكدت النيابة السعودية على حظر حيازة أي سلاح ناري، مؤكدة أن من يقدم على هذا الفعل يعرض نفسه للعقوبات القانونية، حسبما ذكرت صحيفة "عاجل" السعودية، اليوم الاثنين.كما حذرت النيابة السعودية من أن يسمح حاملو رخصة السلاح لغيرهم باستخدام السلاح الناري، مؤكدة أن هذه الأشياء من الجرائم الكبيرة، التي ينص القانون على توقيف مرتكبيها.يذكر أن النائب العام السعودي أصدر قرارا في عام 2020 يحدد نوعية الجرائم التوصل توصف بأنها "جرائم كبرى" التي تستدعي توقيف أصحابها وفقا للإجراءات الجزائية.ويعد إطلاق النار في الأماكن العامة والمناسبات من أبرز تلك الجرائم إضافة إلى إشهار السلاح الناري في وجه آخرين للاعتداء عليهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/النيابة-السعودية-علم-المملكة-لا-يجوز-تنكيسه-والسبب-الشهادتين-1058963605.html
https://arabic.sputniknews.com/20220117/النيابة-السعودية-توضح-عقوبة-نشر-الشائعات-والأخبار-الكاذبة-1056436753.html
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم

السعودية… النيابة العامة تحذر حاملي الأسلحة النارية من "الجرائم الكبيرة"

21:40 GMT 02.05.2022
© Sputnik . Alaa El-Moteryبندقية القنص الروسية "أو إس في – 96" (يمينا) وبندقية "إم تي إس - 116 إم" (يسارا) في معرض إيديكس 2021
بندقية القنص الروسية أو إس في – 96 (يمينا) وبندقية إم تي إس - 116 إم (يسارا) في معرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
© Sputnik . Alaa El-Motery
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أصدرت النيابة العامة السعودية تحذير لحاملي الأسلحة النارية المرخصة بعدم استخدامها في غير الغرض المرخص به، بينما حذرت من حمل أسلحة غير مرخصة.
وأكدت النيابة السعودية على حظر حيازة أي سلاح ناري، مؤكدة أن من يقدم على هذا الفعل يعرض نفسه للعقوبات القانونية، حسبما ذكرت صحيفة "عاجل" السعودية، اليوم الاثنين.
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كما حذرت النيابة السعودية من أن يسمح حاملو رخصة السلاح لغيرهم باستخدام السلاح الناري، مؤكدة أن هذه الأشياء من الجرائم الكبيرة، التي ينص القانون على توقيف مرتكبيها.
يذكر أن النائب العام السعودي أصدر قرارا في عام 2020 يحدد نوعية الجرائم التوصل توصف بأنها "جرائم كبرى" التي تستدعي توقيف أصحابها وفقا للإجراءات الجزائية.
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ويعد إطلاق النار في الأماكن العامة والمناسبات من أبرز تلك الجرائم إضافة إلى إشهار السلاح الناري في وجه آخرين للاعتداء عليهم.
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