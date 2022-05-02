https://arabic.sputniknews.com/20220502/السكر-مفيد-لكن-بشروط-1061791081.html

السكر مفيد لكن بشروط

السكر مفيد لكن بشروط

إن إعلان أن السكر عدو لا يرجع إلى حقيقة أنه جزيء جلوكوز، حسب اختصاصي الكيمياء الحيوية وطب مكافحة الشيخوخة التركي أيشيغول تشوروخل. 02.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-02T07:17+0000

2022-05-02T07:17+0000

2022-05-02T07:18+0000

علوم

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يتابع الخبير في مقابلة مع صحيفة sozcu: "لأن الجلوكوز موجود في العديد من الأطعمة التي نستهلكها. لذلك، فإن سبب ضرر السكر هو الطعام الذي يدخل فيه هذا الجلوكوز إلى الجسم".يعتبر السكر أحد الأسباب المهمة للعديد من الأمراض الخطيرة، من السمنة إلى مرض السكري من النوع 2، ومن أمراض القلب والأوعية الدموية إلى السرطان. لأننا نأكل الكثير من السكر مع الطعام. إذن، ما هي مصادر السكر التي يجب أن نتجنبها، وأيها يجب أن نستهلكها؟ يجيب أيشيغول تشوروخل، المتخصص في الكيمياء الحيوية وطب مكافحة الشيخوخة.حتى مع اتباع نظام غذائي صحي، يدخل الجلوكوز أيضًا إلى أجسامنا.نسمع باستمرار تحذيرات: "لا تأكل السكر، ولا تأكل الأطعمة الحلوة والنشوية المحتوية على السكر والكربوهيدرات البسيطة". فلماذا للسكر الكثير من الأعداء؟ أعني بكلمة "سكر" الجلوكوز، أي الأطعمة التي تتحول في النهاية إلى سكر. الجلوكوز هو جزيء يستخدمه الجسم للحصول على الطاقة. إنه موجود في منتجات أكثر بكثير مما تعتقد. على سبيل المثال، حتى الخيار يحتوي عليه. تحتوي جميع المكسرات والبقوليات والبذور على جزيئات يتم تكسيرها في النهاية وتحويلها إلى جلوكوز. لذلك عندما تقول: "أنا لا آكل السكر" ، فهذا لا يعني أنك لا تحصل على الجلوكوز. على أي حال، فهو يدخل جسمك حتى مع النظام الغذائي الأكثر صحة.ما الذي يجب أن ننتبه إليه؟مشكلة السكر في سرعته... إذا تناولنا أطعمة بها سكر "بطيء"، فسننتصر في السباق. يجب الانتباه إلى النقاط التالية.1- يجب أن نعرف جيداً أي السكر هو العدو. لذلك، سنتمكن من توقع ما يمكن أن يدخل الدم بسرعة. تتفوق جميع الأطعمة النشوية المصنعة والأطعمة السكرية والمشروبات السكرية والكحول على جميع الأطعمة الأخرى في هذا السباق، لذلك نحن بحاجة إلى تقليلها أو التخلص منها.2- يجب التركيز على السكر الذي يدخل الدم تدريجياً. توجد في البقوليات والمكسرات والفواكه القليلة السكر وجميع الخضروات.3- يجب أن نأكل المزيد من الأطعمة غير الموجودة في سباق السكر إطلاقاً: الأسماك والبيض واللحوم والخضروات التي تحتوي على دهون مثل الأفوكادو والزيتون.4- يجب تناول جميع الأطعمة المستهلكة ببطء. تحتاج إلى تناول الطعام أو المضغ لفترة طويلة أو أخذ استراحة بين القطع. سيعطي هذا جسمك وقتًا للتعامل مع السكر.5- يجب أن نتحرك أكثر حتى يتم استهلاك السكر الزائد ولا يتحول إلى دهون.6- من الضروري أخذ استراحة بين الوجبات لمدة أربع ساعات على الأقل حتى يتمكن الجسم من إيجاد الوقت لتصحيح خطأنا على شكل سكر تم تناوله مسبقًا.

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