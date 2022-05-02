https://arabic.sputniknews.com/20220502/السنوار-المساس-بالأقصى-والقدس-يعني-حرب-دينية-إقليمية-1061798334.html
السنوار: المساس بالأقصى والقدس يعني حربا دينية إقليمية
السنوار: المساس بالأقصى والقدس يعني حربا دينية إقليمية
تناقش الحلقة أهم ما تضمنه خطاب قائد حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، بعد فترة من الانقطاع عن الظهور الإعلامي، والرسائل السياسية والعسكرية التي حملها. 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T13:37+0000
2022-05-02T13:37+0000
2022-05-02T13:38+0000
راديو
بانوراما
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السنوار.. المساس بالأقصى والقدس يعني حرب دينية إقليمية
السنوار.. المساس بالأقصى والقدس يعني حرب دينية إقليمية
ففي كلمة له أمام نُخبة من القيادات العسكرية والسياسية والمجتمعية أكد القيادي في "حماس"، أن ما وصفه بالمساس بالأقصى والقدس يعني حربا إقليمية، وأن الفصائل الفلسطينية لن نتردد في اتخاذ أي قرار بالحرب، داعيًا إياها إلى أن تكون على أهبة الاستعداد، لخوض المواجهة مع إسرائيل.واعتبر الباحث في الشؤون الإقليمية والنزاعات الدولية، أحمد الحاج علي، أنوفي حوار معه ضمن "برنامج "بانوراما"، أكد الحاج علي:التفاصيل في الملف الصوتي...
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
السنوار: المساس بالأقصى والقدس يعني حربا دينية إقليمية
13:37 GMT 02.05.2022 (تم التحديث: 13:38 GMT 02.05.2022) تابعنا عبر
تناقش الحلقة أهم ما تضمنه خطاب قائد حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، بعد فترة من الانقطاع عن الظهور الإعلامي، والرسائل السياسية والعسكرية التي حملها.
ففي كلمة له أمام نُخبة من القيادات العسكرية والسياسية والمجتمعية أكد القيادي في "حماس"، أن ما وصفه بالمساس بالأقصى والقدس يعني حربا إقليمية، وأن الفصائل الفلسطينية لن نتردد في اتخاذ أي قرار بالحرب، داعيًا إياها إلى أن تكون على أهبة الاستعداد، لخوض المواجهة مع إسرائيل.
واعتبر الباحث في الشؤون الإقليمية والنزاعات الدولية، أحمد الحاج علي، أن
"خطاب السنوار يعكس حالة الجهوزية لدى الفصائل الفلسطينية لدخول مواجهة واسعة مع إسرائيل، في حال واصلت تل ابيب مسلسل التصعيد في القدس والمناطق الفلسطينية".
وفي حوار معه ضمن "برنامج "بانوراما
"، أكد الحاج علي:
"المعركة في حال اندلعت، فستشهد مشاركة لافتة ومؤثرة لفسطينيي أراضي الـ48"، لافتًا إلى أن "دورهم في العمليات الأخيرة ضد المستوطنين الإسرائيليين شكلت ناقوس خطر لدى الحكومة الإسرائيلية".
التفاصيل في الملف الصوتي...