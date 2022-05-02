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السيسي يكشف سبب عدم ذكر عبارة "عزل مرسي" في بيان 3 يوليو
السيسي يكشف سبب عدم ذكر عبارة "عزل مرسي" في بيان 3 يوليو
كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سبب عدم ذكر عبارات "عزل الرئيس" أو "جماعة إرهابية" في بيان 3 يوليو/ تموز 2013، الذي أنهى حكم الرئيس السابق محمد مرسي. 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T13:03+0000
2022-05-02T13:03+0000
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها الرئيس المصري خلال احتفالية مع أسر الشهداء بمناسبة عيد الفطر اليوم الاثنين، بحسب صحيفة "اليوم السابع".وقال الرئيس المصري: "حتى البيان الذي كتبناه كنا حريصين لآخر لحظة على تجنب الصدام فلم نقل فيه عزل رئيس أو جماعة إرهابية أو أي شيء".وأضاف السيسي: "حاولنا أن نحل المسألة بدون مواجهة أو صدام لكن للأسف الادعاء والتشويه والشائعات، حتى الآن لا أحد يريد أن يفكر في أن ما قيل ربما يكون حقيقة أو نصف حقيقة".جاءت تصريحات الرئيس المصري في إطار تعليقه على أحداث مسلسل الدراما "الاختيار 3"، الذي تناول وقائع اعتلاء جماعة الإخوان (المحظورة) للسلطة عقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني إلى حين الإطاحة بنظامها في يوليو 2013.
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أخبار مصر الآن

السيسي يكشف سبب عدم ذكر عبارة "عزل مرسي" في بيان 3 يوليو

13:03 GMT 02.05.2022
© AFP 2022 / ATTILA KISBENEDEKالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
© AFP 2022 / ATTILA KISBENEDEK
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كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سبب عدم ذكر عبارات "عزل الرئيس" أو "جماعة إرهابية" في بيان 3 يوليو/ تموز 2013، الذي أنهى حكم الرئيس السابق محمد مرسي.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها الرئيس المصري خلال احتفالية مع أسر الشهداء بمناسبة عيد الفطر اليوم الاثنين، بحسب صحيفة "اليوم السابع".
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وقال الرئيس المصري: "حتى البيان الذي كتبناه كنا حريصين لآخر لحظة على تجنب الصدام فلم نقل فيه عزل رئيس أو جماعة إرهابية أو أي شيء".
وأضاف السيسي: "حاولنا أن نحل المسألة بدون مواجهة أو صدام لكن للأسف الادعاء والتشويه والشائعات، حتى الآن لا أحد يريد أن يفكر في أن ما قيل ربما يكون حقيقة أو نصف حقيقة".
جاءت تصريحات الرئيس المصري في إطار تعليقه على أحداث مسلسل الدراما "الاختيار 3"، الذي تناول وقائع اعتلاء جماعة الإخوان (المحظورة) للسلطة عقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني إلى حين الإطاحة بنظامها في يوليو 2013.
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