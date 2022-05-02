https://arabic.sputniknews.com/20220502/الصين-تنشىء-محطة-أرصاد-جوية-على-قمة-أعلى-جبل-في-العالم-1061800339.html
الصين تنشىء محطة أرصاد جوية على قمة أعلى جبل في العالم
الصين تنشىء محطة أرصاد جوية على قمة أعلى جبل في العالم
تعمل الصين على تطوير وسائل رصد الظواهر الجوية بإنشاء محطة أرصاد جوية على قمة أعلى جبل في العالم. 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T15:36+0000
2022-05-02T15:36+0000
2022-05-02T15:36+0000
منوعات
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/07/1049182830_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_dafebfb5fe3bf35f6c8efbd0f34882ca.jpg
ذكرت ذلك صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أنه تم إنشاء محطة الرصد الجديدة على قمة جبل إفرست، التي تعد أعلى قمة جبل في العالم.ولفتت الصحيفة إلى أن المحطة الجديدة تسهم في دعم جهود العلماء الصينيين المتخصصين في رصد وتحليل الظواهر الجوية المختلفة.وبحسب الصحيفة، فإن ارتفاع المحطة التي تم إنشاؤها يصل إلى 8 آلاف و800 متر.ونشرت الصحيفة صورا ترصد موقع المحطة الذي يقع على قمة أعلى جبل في العالم.
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/07/1049182830_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b3919dc22894fe5f5de7cc0962415bfc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, الصين
الصين تنشىء محطة أرصاد جوية على قمة أعلى جبل في العالم
تابعنا عبر
تعمل الصين على تطوير وسائل رصد الظواهر الجوية بإنشاء محطة أرصاد جوية على قمة أعلى جبل في العالم.
ذكرت ذلك صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أنه تم إنشاء محطة الرصد الجديدة على قمة جبل إفرست
، التي تعد أعلى قمة جبل في العالم.
ولفتت الصحيفة إلى أن المحطة الجديدة تسهم في دعم جهود العلماء الصينيين المتخصصين في رصد وتحليل الظواهر الجوية
المختلفة.
وبحسب الصحيفة، فإن ارتفاع المحطة التي تم إنشاؤها يصل إلى 8 آلاف و800 متر.
ونشرت الصحيفة صورا ترصد موقع المحطة الذي يقع على قمة أعلى جبل في العالم
.