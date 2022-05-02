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https://arabic.sputniknews.com/20220502/الصين-تنشىء-محطة-أرصاد-جوية-على-قمة-أعلى-جبل-في-العالم-1061800339.html
الصين تنشىء محطة أرصاد جوية على قمة أعلى جبل في العالم
الصين تنشىء محطة أرصاد جوية على قمة أعلى جبل في العالم
تعمل الصين على تطوير وسائل رصد الظواهر الجوية بإنشاء محطة أرصاد جوية على قمة أعلى جبل في العالم. 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T15:36+0000
2022-05-02T15:36+0000
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الصين
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ذكرت ذلك صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أنه تم إنشاء محطة الرصد الجديدة على قمة جبل إفرست، التي تعد أعلى قمة جبل في العالم.ولفتت الصحيفة إلى أن المحطة الجديدة تسهم في دعم جهود العلماء الصينيين المتخصصين في رصد وتحليل الظواهر الجوية المختلفة.وبحسب الصحيفة، فإن ارتفاع المحطة التي تم إنشاؤها يصل إلى 8 آلاف و800 متر.ونشرت الصحيفة صورا ترصد موقع المحطة الذي يقع على قمة أعلى جبل في العالم.
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منوعات, الصين

الصين تنشىء محطة أرصاد جوية على قمة أعلى جبل في العالم

15:36 GMT 02.05.2022
© AFP 2022 / Lakpa Sherpaمنظر لسلسلة جبال هيمالايا من أعلى قمة جبل إفرست، نيبال 31 مايو 2021
منظر لسلسلة جبال هيمالايا من أعلى قمة جبل إفرست، نيبال 31 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
© AFP 2022 / Lakpa Sherpa
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تعمل الصين على تطوير وسائل رصد الظواهر الجوية بإنشاء محطة أرصاد جوية على قمة أعلى جبل في العالم.
ذكرت ذلك صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أنه تم إنشاء محطة الرصد الجديدة على قمة جبل إفرست، التي تعد أعلى قمة جبل في العالم.
ولفتت الصحيفة إلى أن المحطة الجديدة تسهم في دعم جهود العلماء الصينيين المتخصصين في رصد وتحليل الظواهر الجوية المختلفة.
وبحسب الصحيفة، فإن ارتفاع المحطة التي تم إنشاؤها يصل إلى 8 آلاف و800 متر.
ونشرت الصحيفة صورا ترصد موقع المحطة الذي يقع على قمة أعلى جبل في العالم.
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