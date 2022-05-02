https://arabic.sputniknews.com/20220502/الليبيون-يتمسكون-بتقاليد-عيد-الفطر-رغم-الأزمة-السياسية-والاقتصادية-صور-1061795974.html

الليبيون يتمسكون بتقاليد عيد الفطر رغم الأزمة السياسية والاقتصادية... صور

الليبيون يتمسكون بتقاليد عيد الفطر رغم الأزمة السياسية والاقتصادية... صور

يحتفل الليبيون هذا العام بعيد الفطر في ظل أزمة سياسية واقتصادية تعاني منها البلاد، وبالرغم من هذه الظروف، يتمسك الليبيون بعادات وتقاليد في ليلة العيد وصبيحة... 02.05.2022, سبوتنيك عربي

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2022-05-02T11:17+0000

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بنغازي– سبوتنيك. وتتميز ليبيا بتنوعها الثقافي والحضاري، الذي ينعكس على الحياة اليومية، وتحديدا في الأعياد، حيث يظهر هذا التنوع الكبير في العادات والتقاليد السنوية، ابتداء من الأكلات والحلويات ووصولا إلى الملابس التقليدية.وتعتبر الحلويات والأكلات جميعها من الأصناف التي تعد في المنازل خلال الأيام التي تسبق حلول العيد.وتجتمع العائلة الليبية في بيوت الأجداد لتناول طعام الغداء، الذي يكون ضمن أطباقه الرئيسية لحم الخروف.كما أن العصيدة وفاصوليا كرشة الخروف أو البقر والمقطّع والمبكبكة ( المكرونة)، والحرايمي والفتات وغيرها من الأكلات، تكون حاضرة طيلة أيام العيد وبعده.أما حلويات العيد، فإن الغريّبة والمقروض، والكعك، والفطائر تعتبر أساسية في وجبة أول أيام عيد الفطر المبارك، إضافة إلى عدة أنواع أخرى في المدن والمناطق الأخرى.ويحتفل الليبيون هذا العام بالعيد في ظل أزمة سياسية وانقسام بين المؤسسات والأطراف الليبية المتصارعة على السلطة، بالإضافة إلى أزمة ارتفاع الأسعار التي سبقت دخول شهر رمضان، وبخاصة أسعار المواد الغذائية وملابس الأطفال والألعاب وغيرها، ما أثر سلباً على السوق، بالترافق مع شح السيولة في البنوك الليبية. ورغم ذلك، يبقى للاحتفال بعيد الفطر مكاناً خاصاً في نفوس الليبيين.وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة أريج خطاب، أستاذة اللغة العربية في جامعة عمر المختار شرقي ليبيا: "لدينا عادات وتقاليد نحترمها، وهي حاضرة معاً منذ الطفولة. ففي صبيحة العيد، تبدأ مراسم توزيع العيدية، التي تم تجهيزها مسبقا، على الأطفال بدءا بأطفال البيت ثم الأطفال الذين يأتون مع الزائرين المعايدين".وأضافت أنه: "بعد صلاة العيد، تبدأ عادة إعداد أكلة (العصيدة) حسب ما تم توفيره مسبقا استعدادا لطقوس العيد، وهي عبارة عن عجين مطبوخ ومسبوك بشكل نصف دائري تأتي مسقاة بالزبدة محلية الصنع مُحلاة برب الخروب (دبس الخروب) والعسل الجبلي وأحيانا بالسكر كُلٌّ حسب إمكاناته وذوقه".وأوضحت أن: "الحلويات الليبية مختلفة الأذواق، لكن الكعك والغريبة والبسكويت، من الأصناف التي يتم تحضيرها قبل العيد بأيام قليلة، لأنها تأخذ وقتا في التحضير، وخاصة أننا نقوم بتجهيز كميات مناسبة حتى تقدم للزائرين المعيدين يوم العيد كالجيران والأقارب والأصحاب".من ناحية أخرى، قالت يسرا الشريف، من العاصمة الليبية طرابلس، إن "عادات وتقاليد الطرابلسية مختلفة قليلاً عن الشرق والجنوب، وكل منهما له طقوسه الخاصة باستقبال عيد الفطر".وأضافت: "طبعا في طرابلس أول شيء يذهب الرجال إلى صلاة العيد ويأخذون معهم الأطفال الذكور، مرتدين الزي الطرابلسي ( التقليدي ) الذي يسمى الكاط. وبعد رجوعهم من الصلاة، يذهبون إلى بيت الجد ويعيدون عليه ويتناولون الفطور معه".وأضافت أن "الفطور أو الأكل الليبي صباح العيد هو عبارة عن الفطيرة بالعسل أو العصيدة بالعسل، وتقدم مع صحن الحلويات المقروض والبقلاوة الطرابلسية وغريبة الحلقوم".وذكرت الشريف أن "وجبة الغداء في يوم العيد في البيت الطرابلسي هي عبارة عن وجبة من الفاصوليا باللحم الضأن أو طبيخة البطاطا، أو البطاط المبطن المحشي باللحم، وجبة الغداء في طرابلس".وأضافت أن: "البعض يرتدي الأثواب العمانية والإماراتية، وبعضهم يرتدي أزياء من دول إفريقية كتشاد والنيجر، وهي دول جوار وتربطها حدود مع الجنوب الليبي. أما التبو والطوارق فيكاد لباسهم متسقا مع بني جنسهم في بقية دول الصحراء".وتابعت فاطمة: "يوم العيد صباحاً، يخرج الأهالي بهذه الأثواب حتي تضفي جمالية على المنظر العام لشوارع المدينة، لا يقل عنه جمالية ما تشاهده المنازل، من مباركات النساء".وذكرت أنه "كانت نساء العرب الأقل تمسكا باللباس التقليدي في الأعياد، فظهرت الفساتين الخليجية والمغربية والتونسية، وإن شهدت الفترة الأخيرة عودة للزي التقليدي، وهو عبارة عن الرداء بأنواعه المختلفة، في حين لا تزال نساء الطوارق والتبو أكثر تمسكا بلباسهن التقليدي".وتختلف عادات الأكل في عيد الفطر المبارك في ليبيا بين مدينة. وأخرى فهناك من يعمل على إعداد طبق السمك، وطبيخة البطاطا، و في الجنوب يُقدّم طبق أساروف، "وتعني طلب المغفرة عن أي زلات بدرت)، وطبق التارويث، وهو عبارة عن طبق من عشبة الملوخية.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار ليبيا اليوم, تقارير سبوتنيك