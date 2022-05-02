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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220502/المستشار-الألماني-يؤكد-عدم-مشاركة-بلاده-وحلف-الناتو-بشكل-مباشر-في-النزاع-الأوكراني-1061804921.html
المستشار الألماني يؤكد عدم مشاركة بلاده وحلف "الناتو" بشكل مباشر في النزاع الأوكراني
المستشار الألماني يؤكد عدم مشاركة بلاده وحلف "الناتو" بشكل مباشر في النزاع الأوكراني
أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، عدم مشاركة بلاده أو حلف الشمال الأطلسي "الناتو"، بشكل مباشر في النزاع الأوكراني، وذلك على خلفية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا. 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T21:30+0000
2022-05-02T21:30+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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برلين – سبوتنيك. وقال شولتس، في مقابلة مع محطة "زد دي أف" التلفزيونية، اليوم الاثنين، "منذ البداية، قلت إنه لن تكون هناك مشاركة مباشرة لحلف شمال الأطلسي، بما في ذلك ألمانيا في هذا الصراع".ولفت المستشار الألماني إلى أن بلاده تتصرف بحكمة وستتكيف مع الوضع الحالي وبشكل حاسم في نفس الوقت، وفق التغريدة.وأشارت وزيرة الخارجية الألمانية، آنالينا بيربوك، في تغريدة على "تويتر"، إلى أنها تحدثت إلى نظيرتها الأوكرانية، وأكدت لها دعم دفاع أوكرانيا ضد العدوان الروسي بالأسلحة والمواد".وأكدت الوزيرة الألمانية على مواصلة توسيع هذا الدعم المُقدم لأوكرانيا.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، ومحاولات الغرب إيجاد بدائل لموارد الطاقة الروسية والغاز الروسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220502/جحيم-أوديسا-8-سنوات-المأساة-1061789884.html
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أخبار أوكرانيا

المستشار الألماني يؤكد عدم مشاركة بلاده وحلف "الناتو" بشكل مباشر في النزاع الأوكراني

21:30 GMT 02.05.2022
© AFP 2022 / BEN STANSALLالمستشار الألماني، أولاف شولتس
المستشار الألماني، أولاف شولتس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
© AFP 2022 / BEN STANSALL
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أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، عدم مشاركة بلاده أو حلف الشمال الأطلسي "الناتو"، بشكل مباشر في النزاع الأوكراني، وذلك على خلفية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
برلين – سبوتنيك. وقال شولتس، في مقابلة مع محطة "زد دي أف" التلفزيونية، اليوم الاثنين، "منذ البداية، قلت إنه لن تكون هناك مشاركة مباشرة لحلف شمال الأطلسي، بما في ذلك ألمانيا في هذا الصراع".
وأوضح في تغريدة على توتير، أنه يجب أن يكون هدف ألمانيا هو تمكين أوكرانيا من الدفاع عن سيادتها وحريتها وديمقراطيتها، مؤكدا على دعم أوكرانيا.
ولفت المستشار الألماني إلى أن بلاده تتصرف بحكمة وستتكيف مع الوضع الحالي وبشكل حاسم في نفس الوقت، وفق التغريدة.
وأشارت وزيرة الخارجية الألمانية، آنالينا بيربوك، في تغريدة على "تويتر"، إلى أنها تحدثت إلى نظيرتها الأوكرانية، وأكدت لها دعم دفاع أوكرانيا ضد العدوان الروسي بالأسلحة والمواد".
وأكدت الوزيرة الألمانية على مواصلة توسيع هذا الدعم المُقدم لأوكرانيا.
مبنى النقابات في أوديسا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
جحيم أوديسا... 8 سنوات على المأساة
05:14 GMT
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، ومحاولات الغرب إيجاد بدائل لموارد الطاقة الروسية والغاز الروسي.
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Журналисты осматривают брошенные позиции ВСУ в районе села Широкино в ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:00 GMT
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