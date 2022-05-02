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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220502/انفجاران-بمنطقة-بيلغورود-الروسية-الحدودية-1061788679.html
انفجاران بمنطقة بيلغورود الروسية الحدودية
انفجاران بمنطقة بيلغورود الروسية الحدودية
قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا، فياتشيسلاف جلادكوف، إن انفجارين قويين قد حدثا في المنطقة لكن لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية. 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T00:30+0000
2022-05-02T00:30+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار روسيا اليوم
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وأضاف، "منذ ثلاثين دقيقة استيقظت بسبب انفجارين قويين. وبحسب مقر العمليات، لم يكن هناك أي مادي ولم تقع إصابات".في بداية أبريل/نيسان المنصرم، تم الإبلاغ عن حريق في مستودع للنفط في مدينة بيلغورود الروسية، على بعد حوالي 40 كيلومترا (25 ميلا) من الحدود الأوكرانية.قال جلادكوف إن الحريق نجم عن غارات جوية نفذتها طائرتان مروحيتان عسكريتان أوكرانية دخلت المجال الجوي الروسي على ارتفاع منخفض.وشنت أوكرانيا عدة هجمات على مناطق روسية على طول حدودها وسط العملية العسكرية الخاصة لموسكو التي تقوم بها لحماية دونباس.
https://arabic.sputniknews.com/20220501/إعلام-القوات-الأوكرانية-تتزود-بالوقود-من-كازاخستان-ورومانيا-وأذرع-للاستخبارات-البريطانية-1061780339.html
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أخبار روسيا اليوم

انفجاران بمنطقة بيلغورود الروسية الحدودية

00:30 GMT 02.05.2022
© Sputnik . Taisia Liskovets / الذهاب إلى بنك الصورتداعيات قصفالطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022
تداعيات قصفالطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
© Sputnik . Taisia Liskovets
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قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا، فياتشيسلاف جلادكوف، إن انفجارين قويين قد حدثا في المنطقة لكن لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.
وأضاف، "منذ ثلاثين دقيقة استيقظت بسبب انفجارين قويين. وبحسب مقر العمليات، لم يكن هناك أي مادي ولم تقع إصابات".
في بداية أبريل/نيسان المنصرم، تم الإبلاغ عن حريق في مستودع للنفط في مدينة بيلغورود الروسية، على بعد حوالي 40 كيلومترا (25 ميلا) من الحدود الأوكرانية.
روس نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2022
إعلام: القوات الأوكرانية تتزود بالوقود من كازاخستان ورومانيا و"أذرع للاستخبارات البريطانية"
أمس, 14:22 GMT
قال جلادكوف إن الحريق نجم عن غارات جوية نفذتها طائرتان مروحيتان عسكريتان أوكرانية دخلت المجال الجوي الروسي على ارتفاع منخفض.
وشنت أوكرانيا عدة هجمات على مناطق روسية على طول حدودها وسط العملية العسكرية الخاصة لموسكو التي تقوم بها لحماية دونباس.
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