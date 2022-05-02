https://arabic.sputniknews.com/20220502/انفجاران-بمنطقة-بيلغورود-الروسية-الحدودية-1061788679.html
انفجاران بمنطقة بيلغورود الروسية الحدودية
انفجاران بمنطقة بيلغورود الروسية الحدودية
قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا، فياتشيسلاف جلادكوف، إن انفجارين قويين قد حدثا في المنطقة لكن لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية. 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T00:30+0000
2022-05-02T00:30+0000
2022-05-02T00:30+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار روسيا اليوم
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/01/1060721051_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_580321c0c8c4f85e6df83952ebeba6d6.jpg
وأضاف، "منذ ثلاثين دقيقة استيقظت بسبب انفجارين قويين. وبحسب مقر العمليات، لم يكن هناك أي مادي ولم تقع إصابات".في بداية أبريل/نيسان المنصرم، تم الإبلاغ عن حريق في مستودع للنفط في مدينة بيلغورود الروسية، على بعد حوالي 40 كيلومترا (25 ميلا) من الحدود الأوكرانية.قال جلادكوف إن الحريق نجم عن غارات جوية نفذتها طائرتان مروحيتان عسكريتان أوكرانية دخلت المجال الجوي الروسي على ارتفاع منخفض.وشنت أوكرانيا عدة هجمات على مناطق روسية على طول حدودها وسط العملية العسكرية الخاصة لموسكو التي تقوم بها لحماية دونباس.
https://arabic.sputniknews.com/20220501/إعلام-القوات-الأوكرانية-تتزود-بالوقود-من-كازاخستان-ورومانيا-وأذرع-للاستخبارات-البريطانية-1061780339.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار روسيا اليوم
انفجاران بمنطقة بيلغورود الروسية الحدودية
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قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا، فياتشيسلاف جلادكوف، إن انفجارين قويين قد حدثا في المنطقة لكن لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.
وأضاف، "منذ ثلاثين دقيقة استيقظت بسبب انفجارين قويين. وبحسب مقر العمليات، لم يكن هناك أي مادي ولم تقع إصابات
".
في بداية أبريل/نيسان المنصرم، تم الإبلاغ عن حريق في مستودع للنفط في مدينة بيلغورود الروسية، على بعد حوالي 40 كيلومترا (25 ميلا) من الحدود الأوكرانية.
قال جلادكوف إن الحريق نجم عن غارات جوية نفذتها طائرتان مروحيتان عسكريتان أوكرانية دخلت المجال الجوي الروسي على ارتفاع منخفض.
وشنت أوكرانيا عدة هجمات على مناطق روسية على طول حدودها وسط العملية العسكرية الخاصة لموسكو التي تقوم بها لحماية دونباس.