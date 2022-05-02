https://arabic.sputniknews.com/20220502/بايدن-البطالة-تتراجع-بمعدلات-غير-مسبوقة-في-تاريخ-أمريكا-1061802914.html
بايدن: البطالة تتراجع بمعدلات غير مسبوقة في تاريخ أمريكا
بايدن: البطالة تتراجع بمعدلات غير مسبوقة في تاريخ أمريكا
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن معدل البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية تراجع بوتيرة هي الأسرع في تاريخ أمريكا. 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T17:46+0000
2022-05-02T17:46+0000
2022-05-02T17:46+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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جاء ذلك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية في "تويتر"، اليوم الاثنين، قال فيها إن معدلات البطالة كانت تساوي 6.4 في المئة عندما تولى منصبه.وتابع: "تراجع هذا المعدل في الوقت الحالي ليصبح 3.6 في المئة بوتيرة هي الأسرع في تاريخ أمريكا".وقال بايدن، في وقت سابق إن إدارته وفرت نحو 6 ملايين وظيفة منذ توليه السلطة في يناير/ كانون الثاني 2020، مشيرا إلى أن وتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي هي الأسرع في العالم.ويتبنى الرئيس الأمريكي الحالي أجندة إصلاحية تهدف إلى توفير المزيد من الوظائف للأمريكيين.ويتّبع بايدن سياسة ضريبة تعتمد على إلزام الشركات الكبرى والأثرياء بدفع حصصهم الضريبية العادلة على حد وصفه، في حين يتم تخفيف الأعباء الضريبية على الأقل دخلا.
https://arabic.sputniknews.com/20211120/بايدن-وتيرة-تعافي-الاقتصاد-الأمريكي-هي-الأسرع-في-العالم-1050760952.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن: البطالة تتراجع بمعدلات غير مسبوقة في تاريخ أمريكا
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن معدل البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية تراجع بوتيرة هي الأسرع في تاريخ أمريكا.
جاء ذلك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية في "تويتر"، اليوم الاثنين، قال فيها إن معدلات البطالة
كانت تساوي 6.4 في المئة عندما تولى منصبه.
وتابع: "تراجع هذا المعدل في الوقت الحالي ليصبح 3.6 في المئة بوتيرة هي الأسرع في تاريخ أمريكا".
وقال بايدن، في وقت سابق إن إدارته وفرت نحو 6 ملايين وظيفة منذ توليه السلطة في يناير/ كانون الثاني 2020، مشيرا إلى أن وتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي
هي الأسرع في العالم.
20 نوفمبر 2021, 18:50 GMT
ويتبنى الرئيس الأمريكي الحالي أجندة إصلاحية تهدف إلى توفير المزيد من الوظائف للأمريكيين.
ويتّبع بايدن سياسة ضريبة تعتمد على إلزام الشركات الكبرى والأثرياء بدفع حصصهم الضريبية
العادلة على حد وصفه، في حين يتم تخفيف الأعباء الضريبية على الأقل دخلا.