عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220502/بايدن-البطالة-تتراجع-بمعدلات-غير-مسبوقة-في-تاريخ-أمريكا-1061802914.html
بايدن: البطالة تتراجع بمعدلات غير مسبوقة في تاريخ أمريكا
بايدن: البطالة تتراجع بمعدلات غير مسبوقة في تاريخ أمريكا
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن معدل البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية تراجع بوتيرة هي الأسرع في تاريخ أمريكا. 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T17:46+0000
2022-05-02T17:46+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1061713093_0:0:1256:707_1920x0_80_0_0_cf5e5bd5b766a0c8217b92be59f9428a.jpg
جاء ذلك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية في "تويتر"، اليوم الاثنين، قال فيها إن معدلات البطالة كانت تساوي 6.4 في المئة عندما تولى منصبه.وتابع: "تراجع هذا المعدل في الوقت الحالي ليصبح 3.6 في المئة بوتيرة هي الأسرع في تاريخ أمريكا".وقال بايدن، في وقت سابق إن إدارته وفرت نحو 6 ملايين وظيفة منذ توليه السلطة في يناير/ كانون الثاني 2020، مشيرا إلى أن وتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي هي الأسرع في العالم.ويتبنى الرئيس الأمريكي الحالي أجندة إصلاحية تهدف إلى توفير المزيد من الوظائف للأمريكيين.ويتّبع بايدن سياسة ضريبة تعتمد على إلزام الشركات الكبرى والأثرياء بدفع حصصهم الضريبية العادلة على حد وصفه، في حين يتم تخفيف الأعباء الضريبية على الأقل دخلا.
https://arabic.sputniknews.com/20211120/بايدن-وتيرة-تعافي-الاقتصاد-الأمريكي-هي-الأسرع-في-العالم-1050760952.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1061713093_21:0:1137:837_1920x0_80_0_0_94c71e5253ed6d6d76bc2343c21cab80.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن: البطالة تتراجع بمعدلات غير مسبوقة في تاريخ أمريكا

17:46 GMT 02.05.2022
© AFP 2022 / JIM WATSONالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
© AFP 2022 / JIM WATSON
تابعنا عبرTelegram
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن معدل البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية تراجع بوتيرة هي الأسرع في تاريخ أمريكا.
جاء ذلك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية في "تويتر"، اليوم الاثنين، قال فيها إن معدلات البطالة كانت تساوي 6.4 في المئة عندما تولى منصبه.
وتابع: "تراجع هذا المعدل في الوقت الحالي ليصبح 3.6 في المئة بوتيرة هي الأسرع في تاريخ أمريكا".
وقال بايدن، في وقت سابق إن إدارته وفرت نحو 6 ملايين وظيفة منذ توليه السلطة في يناير/ كانون الثاني 2020، مشيرا إلى أن وتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي هي الأسرع في العالم.
الرئيس الأمريكي جو بايدن يغادر المستشفى - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2021
بايدن: وتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي هي الأسرع في العالم
20 نوفمبر 2021, 18:50 GMT
ويتبنى الرئيس الأمريكي الحالي أجندة إصلاحية تهدف إلى توفير المزيد من الوظائف للأمريكيين.
ويتّبع بايدن سياسة ضريبة تعتمد على إلزام الشركات الكبرى والأثرياء بدفع حصصهم الضريبية العادلة على حد وصفه، في حين يتم تخفيف الأعباء الضريبية على الأقل دخلا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты осматривают брошенные позиции ВСУ в районе села Широкино в ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала