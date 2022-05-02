https://arabic.sputniknews.com/20220502/بعثة-الأمم-المتحدة-في-العراق-تدعو-لإنهاء-الجمود-السياسي-وتسريع-عملية-تشكيل-الحكومة-1061799744.html

بعثة الأمم المتحدة في العراق تدعو لإنهاء الجمود السياسي وتسريع عملية تشكيل الحكومة

بعثة الأمم المتحدة في العراق تدعو لإنهاء الجمود السياسي وتسريع عملية تشكيل الحكومة

أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) على أهمية تجاوز الجمود السياسي لخدمة مصلحة العراقيين، وحثت القادة السياسيين هناك على تحمل المسؤولية والإسراع بعملية... 02.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-02T15:13+0000

2022-05-02T15:13+0000

2022-05-02T15:44+0000

العالم العربي

أخبار العراق اليوم

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت البعثة في بيان لها بمناسبة تهنئة العراقيين بعيد الفطر، اليوم الاثنين: "في هذا العيد المبارك، نؤكد على أهمية تجاوز الجمود السياسي لما فيه مصلحة كل العراقيين".وأوضحت يونامي أن أوجه الضعف على الصعيد المحلي تتفاقم بسبب الآثار المستمرة للجائحة والتوترات الجيوسياسية العالمية، متابعة أنه من الضروري سيادة إرادة جماعية صادقة لحل الخلافات السياسية للمضي قدما بالبلاد مع الوفاء باحتياجات المواطنين، وفق البيان.كما لفتت البعثة إلى ضرورة الاتفاق دون مزيد من التأخير على حكومة قادرة على معالجة قائمة العراق الطويلة للأولويات المحلية العالقة.وأكدت البعثة أن الأمم المتحدة تبقى شريكا لجميع العراقيين.وأدانت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) الهجوم الصاروخي على أربيل، وقالت، في بيان عبر "تويتر": "يونامي تدين بشدة الهجمات الصاروخية الشنيعة على أربيل، والعراقيون مدعوون للوقوف صفاً في مواجهة أي عمل ينتهك سيادة العراق ووحدة أراضيه، أو يهدف إلى تقويض الاستقرار والوحدة. ولا بد من محاسبة مرتكبي هذا الهجوم الجبان".وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية، قد أعلنت أواخر العام الماضي، أن كل القوات الأجنبية ذات المهام القتالية غادرت الأراضي العراقية، وأنه حاليا لم يتبق سوى عدد محدود من المستشارين.يُذكر أن البرلمان العراقي أصدر، في الخامس من يناير/ كانون الثاني 2020، قرارا يدعو الحكومة لإلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، وإنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد؛ فضلًا عن إلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي.وتوصلت واشنطن وبغداد، خلال جولات من الحوار الاستراتيجي بين البلدين، إلى اتفاق يقضي بإنهاء وجود القوات القتالية الأمريكية، وحصر مهام الوحدات المتبقية منها على الأراضي العراقية في التدريب والمشورة، وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، في يوليو/ تموز الماضي، اتفاقا ينهي رسميا المهام القتالية للقوات الأمريكية في العراق، بنهاية 2021.وكانت واشنطن تقود تحالفاً دوليا في العراق، منذ 2014، لمكافحة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، الذي استحوذ على ثلث مساحة العراق آنذاك.

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