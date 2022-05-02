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بعد أداء بعض أناشيده أمام السيسي… مشاري راشد: المصريون "أهلي وناسي"
بعد أداء بعض أناشيده أمام السيسي… مشاري راشد: المصريون "أهلي وناسي"
علق المنشد الكويتي مشاري راشد العفاسي، على أداء بعض أناشيده أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات عيد الفطر في مصر، التي شارك فيها كبار المسؤولين... 02.05.2022, سبوتنيك عربي
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ونشر العفاسي مقطع فيديو على "تويتر"، اليوم الاثنين، يرصد تحيته للمصريين وللسيسي، وعلق عليها: "أحلى عيد وحفاوة وفرحة بجد وأنا بين أهلي وناسي في أم الدنيا".وقال العفاسي في نصه: "شكرا يا مصر.. شكرا فخامة الرئيس على هذه الدعوة الكريمة، التي جعلتني أعيد مع هذا الشعب العظيم، وأنا أعتبر نفسي واحد منكم وفيكم.. عيدكم مبارك".وشارك الرئيس المصري في احتفالات عيد الفطر المبارك التي توافق اليوم الاثنين، وذلك خلال مراسم احتفال أقيمت في مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.
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العالم العربي, أخبار مصر الآن

بعد أداء بعض أناشيده أمام السيسي… مشاري راشد: المصريون "أهلي وناسي"

20:22 GMT 02.05.2022
© AFP 2022 / ARIS MESSINISالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
© AFP 2022 / ARIS MESSINIS
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علق المنشد الكويتي مشاري راشد العفاسي، على أداء بعض أناشيده أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات عيد الفطر في مصر، التي شارك فيها كبار المسؤولين المصريين.
ونشر العفاسي مقطع فيديو على "تويتر"، اليوم الاثنين، يرصد تحيته للمصريين وللسيسي، وعلق عليها: "أحلى عيد وحفاوة وفرحة بجد وأنا بين أهلي وناسي في أم الدنيا".
وقال العفاسي في نصه: "شكرا يا مصر.. شكرا فخامة الرئيس على هذه الدعوة الكريمة، التي جعلتني أعيد مع هذا الشعب العظيم، وأنا أعتبر نفسي واحد منكم وفيكم.. عيدكم مبارك".
وشارك الرئيس المصري في احتفالات عيد الفطر المبارك التي توافق اليوم الاثنين، وذلك خلال مراسم احتفال أقيمت في مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.
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