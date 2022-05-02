https://arabic.sputniknews.com/20220502/بعد-أداء-بعض-أناشيده-أمام-السيسي-مشاري-راشد-المصريون-أهلي-وناسي-1061804452.html
بعد أداء بعض أناشيده أمام السيسي… مشاري راشد: المصريون "أهلي وناسي"
بعد أداء بعض أناشيده أمام السيسي… مشاري راشد: المصريون "أهلي وناسي"
علق المنشد الكويتي مشاري راشد العفاسي، على أداء بعض أناشيده أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات عيد الفطر في مصر، التي شارك فيها كبار المسؤولين... 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T20:22+0000
2022-05-02T20:22+0000
2022-05-02T20:22+0000
العالم العربي
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1055176009_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1d028b25c645d50b8ec30d7f19aa0de9.jpg
ونشر العفاسي مقطع فيديو على "تويتر"، اليوم الاثنين، يرصد تحيته للمصريين وللسيسي، وعلق عليها: "أحلى عيد وحفاوة وفرحة بجد وأنا بين أهلي وناسي في أم الدنيا".وقال العفاسي في نصه: "شكرا يا مصر.. شكرا فخامة الرئيس على هذه الدعوة الكريمة، التي جعلتني أعيد مع هذا الشعب العظيم، وأنا أعتبر نفسي واحد منكم وفيكم.. عيدكم مبارك".وشارك الرئيس المصري في احتفالات عيد الفطر المبارك التي توافق اليوم الاثنين، وذلك خلال مراسم احتفال أقيمت في مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1055176009_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_44efc38d9815f4badd5dd30f80fa079a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار مصر الآن
بعد أداء بعض أناشيده أمام السيسي… مشاري راشد: المصريون "أهلي وناسي"
تابعنا عبر
علق المنشد الكويتي مشاري راشد العفاسي، على أداء بعض أناشيده أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات عيد الفطر في مصر، التي شارك فيها كبار المسؤولين المصريين.
ونشر العفاسي مقطع فيديو على "تويتر"، اليوم الاثنين، يرصد تحيته للمصريين وللسيسي
، وعلق عليها: "أحلى عيد وحفاوة وفرحة بجد وأنا بين أهلي وناسي في أم الدنيا".
وقال العفاسي في نصه: "شكرا يا مصر.. شكرا فخامة الرئيس على هذه الدعوة الكريمة، التي جعلتني أعيد مع هذا الشعب العظيم
، وأنا أعتبر نفسي واحد منكم وفيكم.. عيدكم مبارك".
وشارك الرئيس المصري
في احتفالات عيد الفطر المبارك التي توافق اليوم الاثنين، وذلك خلال مراسم احتفال أقيمت في مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.