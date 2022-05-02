https://arabic.sputniknews.com/20220502/بوتين-يهنئ-المسلمين-الروس-بعيد-الفطر-1061791655.html
بوتين يهنئ المسلمين الروس بعيد الفطر
بوتين يهنئ المسلمين الروس بعيد الفطر
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسلمين الروس بعيد الفطر، مشيرا إلى إسهامهم في تعزيز السلام والوئام في روسيا. 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T07:37+0000
2022-05-02T07:37+0000
2022-05-02T07:37+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين في رسالة تهنئة نُشرت على موقع الكرملين على الإنترنت: "بالاعتماد على القيم الروحية الثابتة، يقدم المسلمون الروس إسهامًا جديرًا في تعزيز السلام والوئام بين الأعراق في المجتمع، والحفاظ على التنوع الثقافي، والدفاع عن المصالح ذات الأولوية لبلدنا".وصف رئيس الدولة عيد الفطر بأنه عيد مهم لكل مسلم، والذي "يصادف نهاية شهر رمضان المبارك، ويرمز إلى التمسك بالمثل الإنسانية، والتقوى والرحمة...".وتمنى بوتين للمسلمين الروس "الصحة والسعادة والطاقة والقوة لإنجاز الأعمال الصالحة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين
بوتين يهنئ المسلمين الروس بعيد الفطر
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسلمين الروس بعيد الفطر، مشيرا إلى إسهامهم في تعزيز السلام والوئام في روسيا.
وقال بوتين في رسالة تهنئة نُشرت على موقع الكرملين على الإنترنت: "بالاعتماد على القيم الروحية الثابتة، يقدم المسلمون الروس إسهامًا جديرًا في تعزيز السلام والوئام بين الأعراق في المجتمع، والحفاظ على التنوع الثقافي، والدفاع عن المصالح ذات الأولوية لبلدنا".
وصف رئيس الدولة عيد الفطر بأنه عيد مهم لكل مسلم، والذي "يصادف نهاية شهر رمضان المبارك، ويرمز إلى التمسك بالمثل الإنسانية، والتقوى والرحمة...".
وتمنى بوتين للمسلمين الروس "الصحة والسعادة والطاقة والقوة لإنجاز الأعمال الصالحة".