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بوتين يهنئ المسلمين الروس بعيد الفطر
بوتين يهنئ المسلمين الروس بعيد الفطر
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسلمين الروس بعيد الفطر، مشيرا إلى إسهامهم في تعزيز السلام والوئام في روسيا. 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T07:37+0000
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روسيا
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين في رسالة تهنئة نُشرت على موقع الكرملين على الإنترنت: "بالاعتماد على القيم الروحية الثابتة، يقدم المسلمون الروس إسهامًا جديرًا في تعزيز السلام والوئام بين الأعراق في المجتمع، والحفاظ على التنوع الثقافي، والدفاع عن المصالح ذات الأولوية لبلدنا".وصف رئيس الدولة عيد الفطر بأنه عيد مهم لكل مسلم، والذي "يصادف نهاية شهر رمضان المبارك، ويرمز إلى التمسك بالمثل الإنسانية، والتقوى والرحمة...".وتمنى بوتين للمسلمين الروس "الصحة والسعادة والطاقة والقوة لإنجاز الأعمال الصالحة".
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روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين يهنئ المسلمين الروس بعيد الفطر

07:37 GMT 02.05.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع موسع لمجلس مكتب المدعي العام
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع موسع لمجلس مكتب المدعي العام - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسلمين الروس بعيد الفطر، مشيرا إلى إسهامهم في تعزيز السلام والوئام في روسيا.
وقال بوتين في رسالة تهنئة نُشرت على موقع الكرملين على الإنترنت: "بالاعتماد على القيم الروحية الثابتة، يقدم المسلمون الروس إسهامًا جديرًا في تعزيز السلام والوئام بين الأعراق في المجتمع، والحفاظ على التنوع الثقافي، والدفاع عن المصالح ذات الأولوية لبلدنا".
وصف رئيس الدولة عيد الفطر بأنه عيد مهم لكل مسلم، والذي "يصادف نهاية شهر رمضان المبارك، ويرمز إلى التمسك بالمثل الإنسانية، والتقوى والرحمة...".
وتمنى بوتين للمسلمين الروس "الصحة والسعادة والطاقة والقوة لإنجاز الأعمال الصالحة".
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