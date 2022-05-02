https://arabic.sputniknews.com/20220502/ترامب-يعتبر-أن-العملية-العسكرية-الروسية-بأوكرانيا-أصبحت-ممكنة-بسبب-عدم-كفاءة-بايدن-1061789209.html
ترامب يعتبر أن العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا أصبحت ممكنة بسبب عدم كفاءة بايدن
ترامب يعتبر أن العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا أصبحت ممكنة بسبب عدم كفاءة بايدن
أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن العملية العسكرية الخاصة الروسية بأوكرانيا أصبحت ممكنة، بسبب "ضعف وعدم كفاءة" خلفه الحالي جو بايدن. 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T02:39+0000
2022-05-02T02:39+0000
2022-05-02T02:39+0000
دونالد ترامب
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/07/1050642558_0:0:2275:1279_1920x0_80_0_0_ddbe3520ae735652261035b0c201e1fb.jpg
وقال ترامب مخاطبا مؤيديه في ولاية نيبراسكا، "حوّل بايدن أفغانستان إلى شيء لم يكن أحد يفكر به. بنظري، عندما شاهد فلاديمير بوتين (الرئيس الروسي) ذلك قرر أنه حان الوقت لإدخال القوات المسلحة إلى أوكرانيا. تحت إدارتي لم يفعل ذلك قط".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطيران الروسي.وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات تفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220501/بايدن-يسخر-من-نفسه-أمام-الصحفيين-ويهاجم-ترامب-1061783889.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/07/1050642558_25:0:2046:1516_1920x0_80_0_0_82d8c2221fa96ec137a42ad8394dc4ab.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
دونالد ترامب
ترامب يعتبر أن العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا أصبحت ممكنة بسبب عدم كفاءة بايدن
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن العملية العسكرية الخاصة الروسية بأوكرانيا أصبحت ممكنة، بسبب "ضعف وعدم كفاءة" خلفه الحالي جو بايدن.
وقال ترامب مخاطبا مؤيديه في ولاية نيبراسكا، "حوّل بايدن أفغانستان إلى شيء لم يكن أحد يفكر به
. بنظري، عندما شاهد فلاديمير بوتين (الرئيس الروسي) ذلك قرر أنه حان الوقت لإدخال القوات المسلحة إلى أوكرانيا. تحت إدارتي لم يفعل ذلك قط".
ووفقا لترامب، الرئيس الأمريكي الحالي "أظهر الضعف وعدم الكفاءة خلال معالجة الوضع في أوكرانيا".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطيران الروسي.
وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات تفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.