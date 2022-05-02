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https://arabic.sputniknews.com/20220502/تركي-الفيصل-السعودية-تشعر-بـالخذلان-تجاه-أمريكا-بسبب-الحوثيين-1061801837.html
تركي الفيصل: السعودية تشعر بـ"الخذلان" تجاه أمريكا بسبب "الحوثيين"
تركي الفيصل: السعودية تشعر بـ"الخذلان" تجاه أمريكا بسبب "الحوثيين"
قال رئيس المخابرات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل إن المملكة لديها شعور بأن الولايات المتحدة الأمريكية خذلتها فيما يتعلق بالتهديدات الأمنية التي تمثلها... 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T16:51+0000
2022-05-02T16:51+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
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جاء ذلك في مقابلة مع موقع "عرب نيوز"، أمس الأحد، قال فيها إن الرياض كانت تعتقد أن الولايات المتحدة ستكون معها في مواجهة ما تعتبره خطرا مشتركا يهدد استقرار وأمن المنطقة"، مضيفا: "السعوديون كانوا يعتبرون أن لديهم علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة لكنهم أصبحوا يشعرون بخيبة أمل تجاهها".ولفت تركي الفيصل، الذي كان يتولى في السابق منصب سفير المملكة لدى واشنطن، إلى أن العلاقات بين الدولتين كانت تتغير صعودا وهبوطا على مر السنين، مشيرا إلى أن الوقت الحالي يشهد هبوطا في العلاقات مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس الحالي جو بايدن.وانتقد الفيصل وقف واشنطن دعمها لعمليات التحالف العربي الذي تقوده المملكة في اليمن لمنع اعتداءات "الحوثيين" على الشعب اليمني كما انتقد سحب بطاريات صواريخ "باتريوت" من المملكة في الوقت الذي كانت تتعرض فيه لهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ.كما انتقد رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق رفع "أنصار الله" من قائمة الإرهاب الأمريكية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة التي اتخذها بايدن جعلت "الحوثيين" أكثر عدوانا.
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

تركي الفيصل: السعودية تشعر بـ"الخذلان" تجاه أمريكا بسبب "الحوثيين"

16:51 GMT 02.05.2022
© Sputnikرئيس الاستخبارات السعودية السابق الأمير تركي الفيصل
رئيس الاستخبارات السعودية السابق الأمير تركي الفيصل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
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قال رئيس المخابرات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل إن المملكة لديها شعور بأن الولايات المتحدة الأمريكية خذلتها فيما يتعلق بالتهديدات الأمنية التي تمثلها جماعة "أنصار الله" اليمنية.
جاء ذلك في مقابلة مع موقع "عرب نيوز"، أمس الأحد، قال فيها إن الرياض كانت تعتقد أن الولايات المتحدة ستكون معها في مواجهة ما تعتبره خطرا مشتركا يهدد استقرار وأمن المنطقة"، مضيفا: "السعوديون كانوا يعتبرون أن لديهم علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة لكنهم أصبحوا يشعرون بخيبة أمل تجاهها".
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السعودية ترد على تكهنات "انهيار العلاقات" مع أمريكا بعد تقارير عن "غضب" ابن سلمان
21 أبريل, 19:40 GMT
ولفت تركي الفيصل، الذي كان يتولى في السابق منصب سفير المملكة لدى واشنطن، إلى أن العلاقات بين الدولتين كانت تتغير صعودا وهبوطا على مر السنين، مشيرا إلى أن الوقت الحالي يشهد هبوطا في العلاقات مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس الحالي جو بايدن.
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17 أبريل, 06:51 GMT
وانتقد الفيصل وقف واشنطن دعمها لعمليات التحالف العربي الذي تقوده المملكة في اليمن لمنع اعتداءات "الحوثيين" على الشعب اليمني كما انتقد سحب بطاريات صواريخ "باتريوت" من المملكة في الوقت الذي كانت تتعرض فيه لهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ.
كما انتقد رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق رفع "أنصار الله" من قائمة الإرهاب الأمريكية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة التي اتخذها بايدن جعلت "الحوثيين" أكثر عدوانا.
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