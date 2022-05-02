https://arabic.sputniknews.com/20220502/تركي-الفيصل-السعودية-تشعر-بـالخذلان-تجاه-أمريكا-بسبب-الحوثيين-1061801837.html

تركي الفيصل: السعودية تشعر بـ"الخذلان" تجاه أمريكا بسبب "الحوثيين"

تركي الفيصل: السعودية تشعر بـ"الخذلان" تجاه أمريكا بسبب "الحوثيين"

قال رئيس المخابرات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل إن المملكة لديها شعور بأن الولايات المتحدة الأمريكية خذلتها فيما يتعلق بالتهديدات الأمنية التي تمثلها... 02.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-02T16:51+0000

2022-05-02T16:51+0000

2022-05-02T16:51+0000

العالم العربي

أخبار السعودية اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102650/51/1026505119_0:319:720:724_1920x0_80_0_0_070767d35c500f56807f8e699a31b82d.jpg

جاء ذلك في مقابلة مع موقع "عرب نيوز"، أمس الأحد، قال فيها إن الرياض كانت تعتقد أن الولايات المتحدة ستكون معها في مواجهة ما تعتبره خطرا مشتركا يهدد استقرار وأمن المنطقة"، مضيفا: "السعوديون كانوا يعتبرون أن لديهم علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة لكنهم أصبحوا يشعرون بخيبة أمل تجاهها".ولفت تركي الفيصل، الذي كان يتولى في السابق منصب سفير المملكة لدى واشنطن، إلى أن العلاقات بين الدولتين كانت تتغير صعودا وهبوطا على مر السنين، مشيرا إلى أن الوقت الحالي يشهد هبوطا في العلاقات مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس الحالي جو بايدن.وانتقد الفيصل وقف واشنطن دعمها لعمليات التحالف العربي الذي تقوده المملكة في اليمن لمنع اعتداءات "الحوثيين" على الشعب اليمني كما انتقد سحب بطاريات صواريخ "باتريوت" من المملكة في الوقت الذي كانت تتعرض فيه لهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ.كما انتقد رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق رفع "أنصار الله" من قائمة الإرهاب الأمريكية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة التي اتخذها بايدن جعلت "الحوثيين" أكثر عدوانا.

https://arabic.sputniknews.com/20220421/السعودية-ترد-على-تكهنات-انهيار-العلاقات-مع-أمريكا-بعد-تقارير-عن-غضب-ابن-سلمان-1061467223.html

https://arabic.sputniknews.com/20220417/تركي-الفيصل-يعلق-على-مسلسل-سعودي-حصد-ملايين-المشاهدات-لسخريته-من-بايدن-فيديو-1061281045.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية