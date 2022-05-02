https://arabic.sputniknews.com/20220502/تسريبات-تكشف-بعض-ملامح-ساعة-غوغل-الجديدة-صور-1061803813.html
تسريبات تكشف بعض ملامح ساعة "غوغل" الجديدة... صور
تسريبات تكشف بعض ملامح ساعة "غوغل" الجديدة... صور
كشفت تسريبات جديدة بعض ملامح ساعة "بيكسل" التي من المنتظر أن تطرحها شركة "غوغل" الأمريكية في الخريف المقبل. 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T19:07+0000
2022-05-02T19:07+0000
2022-05-02T19:07+0000
منوعات
شركة غوغل
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ونشر موقع "نوت بوك تشيك" تقريرا عن التسريبات التي تضمنت بعض الصور للساعة الجديدة قبل كشف النقاب عنها رسميا.وبحسب التسريبات، فإن ساعة "غوغل" الجديدة هي ساعة ذكية حجمها أكبر من ساعة "أبل" ويصل وزنها إلى 36 غراما وهو ما يجعلها أثقل من ساعة "أبل" الذكية.وتكشف التسريبات أن الساعة الجديدة لها حواف بتصميم كبير على خلاف ساعات "أبل" التي تتميز بحواف نحيفة وتصميم مستطيل.ومن المتوقع أن تعتمد الساعة الجديدة على تقنية خاصة بشركة "غوغل" في الشحن أو استخدام كابل، وذلك على خلاف الساعات الذكية الأخرى التي تستخدم الشحن اللاسلكي.وتكشف التسريبات وجود بعض التشابه بين سوارة ساعة "غوغل" وساعات ذكية أخرى مثل ساعة "أبل".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, شركة غوغل
تسريبات تكشف بعض ملامح ساعة "غوغل" الجديدة... صور
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كشفت تسريبات جديدة بعض ملامح ساعة "بيكسل" التي من المنتظر أن تطرحها شركة "غوغل" الأمريكية في الخريف المقبل.
ونشر موقع "نوت بوك تشيك" تقريرا عن التسريبات
التي تضمنت بعض الصور للساعة الجديدة قبل كشف النقاب عنها رسميا.
وبحسب التسريبات، فإن ساعة "غوغل" الجديدة هي ساعة ذكية حجمها أكبر من ساعة "أبل
" ويصل وزنها إلى 36 غراما وهو ما يجعلها أثقل من ساعة "أبل" الذكية.
وتكشف التسريبات أن الساعة الجديدة لها حواف بتصميم كبير على خلاف ساعات "أبل" التي تتميز بحواف نحيفة وتصميم مستطيل.
ومن المتوقع أن تعتمد الساعة الجديدة على تقنية خاصة
بشركة "غوغل" في الشحن أو استخدام كابل، وذلك على خلاف الساعات الذكية الأخرى التي تستخدم الشحن اللاسلكي.
وتكشف التسريبات وجود بعض التشابه بين سوارة ساعة "غوغل" وساعات ذكية
أخرى مثل ساعة "أبل".