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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220502/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1061789644.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T04:57+0000
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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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عمل الصحفيين في قرية شيروكينو، دونباس - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

04:57 GMT 02.05.2022 (تم التحديث: 04:58 GMT 02.05.2022)
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
05:36 GMT 02.05.2022
زيلينسكي يطالب تركيا بعدم قبول السياح الروس
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن تركيا يجب ألا تقبل السياح الروس، وعليها أن "تختار".
05:00 GMT 02.05.2022
تداعيات قصفالطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
انفجاران بمنطقة بيلغورود الروسية الحدودية.. فيديو
00:30 GMT
04:38 GMT 02.05.2022
محرقة أوديسا عام 2014
04:34 GMT 02.05.2022
الدبلوماسيون البلجيكيون المطرودون يغادرون روسيا
غادر موظفو السفارة البلجيكية في روسيا الذين تم طردهم البلاد، يوم الأحد، بحسب ما أفادت به وكالة "بيلغا" البلجيكية.
04:33 GMT 02.05.2022
ترامب يعتبر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أصبحت ممكنة بسبب عدم كفاءة بايدن
أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا أصبحت ممكنة بسبب "ضعف وعدم كفاءة" الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

وقال ترامب مخاطباً مؤيديه في ولاية نيبراسكا: "حوّل بايدن أفغانستان إلى شيء لم يمكن أن أحدا يفكر به. بنظري، عندما شاهد فلاديمير بوتين ذلك قرر أنه حان الوقت لإدخال القوات المسلحة [إلى أوكرانيا]. تحت إدارتي لم يفعل ذلك قط".
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