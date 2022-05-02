تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:36 GMT 02.05.2022
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن تركيا يجب ألا تقبل السياح الروس، وعليها أن "تختار".
05:00 GMT 02.05.2022
04:38 GMT 02.05.2022
04:34 GMT 02.05.2022
الدبلوماسيون البلجيكيون المطرودون يغادرون روسيا
غادر موظفو السفارة البلجيكية في روسيا الذين تم طردهم البلاد، يوم الأحد، بحسب ما أفادت به وكالة "بيلغا" البلجيكية.
04:33 GMT 02.05.2022
ترامب يعتبر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أصبحت ممكنة بسبب عدم كفاءة بايدن
أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا أصبحت ممكنة بسبب "ضعف وعدم كفاءة" الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.
وقال ترامب مخاطباً مؤيديه في ولاية نيبراسكا: "حوّل بايدن أفغانستان إلى شيء لم يمكن أن أحدا يفكر به. بنظري، عندما شاهد فلاديمير بوتين ذلك قرر أنه حان الوقت لإدخال القوات المسلحة [إلى أوكرانيا]. تحت إدارتي لم يفعل ذلك قط".
وقال ترامب مخاطباً مؤيديه في ولاية نيبراسكا: "حوّل بايدن أفغانستان إلى شيء لم يمكن أن أحدا يفكر به. بنظري، عندما شاهد فلاديمير بوتين ذلك قرر أنه حان الوقت لإدخال القوات المسلحة [إلى أوكرانيا]. تحت إدارتي لم يفعل ذلك قط".